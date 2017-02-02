Trump’ın klasik otomobili Almanya’da Türk restoratörde

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesin kullandığı 1987 model 560SL, 231 PS gücünde spor Mercedes'i Almanya’nın Karlsruhe kentinde klasik araba restorasyonu yapan ‘Dream Cars’ın sahibi İskenderun’lu Abdülkadir Fırat Baz (63) ve şirketin menajeri, satış uzmanı oğlu Barış Baz (41) restore ediyor.
Almanya son bir haftadır ABD Başkanı Trump ailesin kullandığı bordo renginde spor Mercedes’in Almanya’ya nasıl geldiğini konuşuyor.
Karlsruhe kentin Waghaeusel kasabasında klasik araba restorasyonu ve araba tamiri yapan baba-oğul Donald Trump’un arabasını 4 yıl önce New York’ta 40 bin Euro’ya satın aldığını ve bugüne kadar 20 bin Euro masraf ederek restore ettiklerini söyledi.