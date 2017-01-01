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DÜNYA

Kerkük İl Meclisi'nden kentin IKBY'ye bağlanması için oylama kararı

Kerkük İl Meclisi'nin resmi binalara IKBY bayrağının asılması kararı almasına tepkiler sürerken, aynı meclis kentin IKBY'ye bağlanması için oylama yapmaya karar verdi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:27:40 Güncelleme: 11:30:36 DHA

Irak'ın Kerkük İl Meclisi'nin geçen hafta aldığı, resmi binalara Irak bayrağının yanına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması kararı tartışılırken, aynı meclis kentin IKBY'ye bağlanması için oylama yapmaya karar verdi.

Kerkük İl Meclisi üyesi İbrahim Halil, kentin Irak'taki 'Kürdistan Bölgesi' yönetimine katılması için oylamaya gideceklerini söyledi.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw TV'nin haberine göre, Kerkük İl Meclisi'nin kentin IKBY idaresine katılması için oylamaya gidecek.

Geçen hafta IKBY bayrağının resmi binalara asılması kararını alan meclisin bu tavrı tartışılırken, Kerkük İl Meclisi üyesi İbrahim Halil, kentin IKBY yönetimine katılıp katılmaması için oylamaya gideceklerini söyledi.

İbrahim Halil, 41 üyesi olan Kerkük İl Meclisi'nde şimdiden 22 imza topladıklarını, Kürt partilerin oluşturduğu Kardeşlik Listesi, çoğunluğu sağlamak için kentteki Arap üyeleri ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Halil, İl Meclisi'nde aldıkları kararı Kürdistan Bölgesi Yönetimi'ne sunacaklarını belirterek, "Bu yasal ve meşru bir taleptir. Seçmenlerimize Kerkük'ün Kürdistan Bölgesi'ne bağlanacağı sözü verdik. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de aynı amaçla bir proje hazırlamalı" diye konuştu.

Irak Kürt bölgesel yönetiminin Tartışmalı Bölgeler Sorumlusu olan ve aynı zamanda Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) Başkanlık üyesi olan Nasreddin Sindi, üst düzey bir komisyon oluşturup bu taleplerini en yakın zamanda Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'ne ileteceklerini belirtirek, "Ne zamana kadar Bağdat'ı bekleyeceğiz? Bu konuda adım atmanın zamanı gelmişti" dedi.

Rudaw TV, Kerkük İl Meclisi'nin bayrak kararından sonra Erbil'in tavrına göre ikinci adımı attığını bildirirken, 2008 yılında Kerkük İl Meclisi, 3'te 2 çoğunlukla Kerkük'ün Kürt bölgesine bağlanması Irak bölgesel Kürt yönetimine bağlanması kararı almış ancak, söz konusu karar, Irak Anayasası'na uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği hatırlatıldı.

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