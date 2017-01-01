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ABD açıkladı! 229 sivil yanlışlıkla öldürüldü!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) verilerine göre DEAŞ karşıtı koalisyon 2014 yılından beri 229 sivilin yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı

02 Nisan 2017 Pazar, 00:05:35 Güncelleme: 09:35:57 AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) verilerine göre ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, göreve başladığı 2014 yılının ağustos ayından şubat ayına kadar toplam 229 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu bildirildi.

CENTCOM, DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısına ilişkin şubat ayı raporunu açıkladı.

CENTCOM'un verilerine göre, DEAŞ'la mücadelenin başladığı günden bu yana ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun toplam 229 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu belirtildi.

Aynı süre içinde Irak ve Suriye'de toplam 18 bin 645 hava saldırısının düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 396 sivil kaybı ihbarı geldiği bildirildi. 396 ihbardan sadece 102'sinin "güvenilir" olduğu belirtilen açıklamada, sivil kayıplarının toplam 229 olduğu açıklandı. Önceki ayın raporunda bu sayı 220 olarak ifade edilmişti.

PENTAGON'A GÖRE KOALİSYON MUSUL'DA 9 SİVİLİ YANLIŞLIKLA VURDU 

CENTCOM, Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan Musul'un doğusunun kurtarıldığı 18 Şubat'a kadar 37 sivil kaybı ihbarı geldiğini, bunlardan 5'inin güvenilir olduğunu ve toplamda sadece 9 sivilin "yanlışlıkla" öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan Musul, Tabka, Münbiç ve Rakka gibi bölgelerde sivil kayıpları olduğu iddia edilen 43 raporun halen değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca Pentagon, Musul’un batı yakasında 17 Mart tarihinde El Cedid Mahallesi'nde düzenlenen saldırılarda yaklaşık 200 sivilin hayatını kaybetmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldığını da hatırlattı.

Koalisyonun sivil kayıplarıyla ilgili tüm iddiaları yakından incelediği ve özellikle güvenilir kaynaklardan gelen iddiaların en hızlı şekilde ele alındığı kaydedilen açıklamada, hava saldırılarında "sivil kayıplarını en aza indirmek için hassas bir şekilde çalışıldığı" belirtildi.

Mart ayındaki sivil kayıplara ilişkin bilgilerin yer almadığı rapordaki "güvenilir olmayan kaynakların sivil kayıp ihbarlarının" yüksek olması dikkat çekti.

BAĞIMSIZ KAYNAKLARA GÖRE ÖLEN SİVİL SAYISI ÇOK DAHA FAZLA 

Ancak yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü, Irak ve Suriye'de çok daha fazla sivilin DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Suriye ve Irak'taki hava saldırılarını ağırlıklı olarak yerel kaynaklardan izleyen Airwars adlı haber sitesinde ise koalisyonun göreve başladığı günden bu yana ölümüne sebep olduğu sivillerin sayısının 2 bin 831 olduğu kaydedildi.

Geçen hafta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Pentagon'a video konferans ile bağlanarak son zamanlarda Musul’un batı yakası ile Suriye’de koalisyon uçaklarının neden olduğu sivil kayıplarla ilgili soruları yanıtlamış, "DEAŞ’ın sivilleri öldürdüğü bir ortamda basının, ABD saldırılarında ölen sivillerle bu kadar ilgileniyor olmasını hayretle karşıladığını" söylemişti.

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