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DÜNYA

Kerkük için flaş referandum kararı!

Kerkük İl Meclisi, Kerkük'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlanması için referandum yapılması kararı aldı

04 Nisan 2017 Salı, 11:31:11 Güncelleme: 12:28:20 AA

Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ilhakı için referanduma gidilmesi kararı aldığı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi, hafta sonu Irak meclisinin kabul ettiği Kerkük'teki kamu binalarına sadece Irak bayrağının asılması kararı ile kentin IKBY'ye bağlanması için referandum düzenlenmesi konularını görüşmek üzere toplandı.

Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturum sonrası Kürt üyelerle ortak basın toplantısı düzenleyen Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, "Kerkük'ün tartışmalı bölgeler statüsünden çıkıp, kaderinin tayin edilmesi için il meclisi olarak referandum yapılması kararı aldık. Referandum talebimizi Irak merkezi hükümetine iletiyoruz. Kerkük halkının artık bekleyecek gücü kalmadı." ifadelerini kullandı.

Talabani, Irak meclisince alınan kentteki kurum ve kuruluşlara yalnızca Irak bayrağı asılması kararının da tanınmayacağını bildirdi.

İl meclisinin tek taraflı kararına göre, anayasanın 140. maddesi uyarınca tartışmalı bölgeler arasında yer alan Kerkük'ün kaderinin tayin edilmesi için düzenlenecek referandumda kent sakinlerine Irak merkezi hükümetine mi, yoksa IKBY'ye mi bağlanmak istedikleri sorusu yönetilecek.

Kerkük İl Meclisi'nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların ise 6 üyesi bulunuyor.

İl meclisinde geçen hafta yine Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.
Buna karşılık Irak meclisi ise cumartesi günü Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki kararı onaylamıştı.

KERKÜK'ÜN STATÜSÜ

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük'ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.

Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 1 saat önce
    eyyy Barzani diyecegiz bekleyin
  • Misafir 1 saat önce
    son sözü herzaman türkler söyler evelallah...
  • Misafir 2 saat önce
    iste bu yuzden HAYIRCIYIZ
  • Misafir 3 saat önce
    ordaki halk karar verecek
  • Misafir 3 saat önce
    kurtlerin devlet kurmasinin kime ne zarari var? kendize neden kurtleri rakip ya da dusman goruyorsunuz?
  • Misafir 4 saat önce
    HANİ KERKÜK BİZİM Dİ
  • Misafir 4 saat önce
    trump hayırlı olsun
  • Misafir 4 saat önce
    baktılar türkler bize basıyo bizde burdan bişeyler yapalım
  • Misafir 4 saat önce
    kerkükte savaş çıkar
  • Misafir 4 saat önce
    Büyük resmi göremiyorum
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