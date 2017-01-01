Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den referandum kararına ilk yorum

Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Salihi, Kerkük İl Meclisi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlanması için aldığı referandum kararıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Salihi şöyle konuştu:

"Sayın Başbakan net bir şekilde Türkiye'nin hem Iraklıların hem de Türkmenlerin yanında olduğunun altını tam çizmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunma projesi Irak Türkmenlerinin de bir isteğidir. Sayın Başbakan, Türkmen bölgelerinin üzerinde herhangi bir emrivaki siyaseti kabul etmeyeceğini söylemiştir. Sağolsun Türkiye hükümeti ve halkı, mitinglerde yanımızda duranlar, onlara da teşekkür sunarım."

KERKÜK'ÜN REFERANDUM KARARINA İLK YORUM

"Kerkük vilayet meclisi biraz önce aldığı kararla, Bağdat parlamentosu kararını reddetti ve Kerkük için referandum talebinde bulunuyor. Hatayı hatayla çözmek istedi. Kerkük vilayet meclisi seçilmemiş bir meclistir. Bu meclisin yetkisi yoktur. Kürt partileri büyük bir hata işlemektedirler. En önemlisi Kerküklülerin iradesini hiç önemsemeden alınan bu kararlar kötü bir manzararyla karşılaştıracaklar. Alınan kararlar yasal değil."

"Kerkük'le herhangi bir karar, bir tarafın iradesiyle alınmış olursa mutlaka gerginliğe sebep olur. Bu kararlar gelecekte kendilerine daha çok zarar verecektir. Oldu bittiyle o iş kolay bir şekilde gerçekleşecek zannetmesinler. Biz halkımıza biraz hakimiz. Bu gelecekte elden çıkabilir. Gelin uzlaşıyla oturalım. İsterseniz devletinizi kurmak, gidin kendi toprağınızda kurun. Türkmenler kolayca kendilerine kaptırmayacaklar."

"Eninde sonunda insanlar ölecektir, kanlar dökülecektir. Tekrar buradan sizin vesilenizle Kürt liderlerine sesleniyorum, eski hataları yapmayın, bu 59-60 seneleri değil. Ne Türkiye eski Türkiye ne Türkmenler eski Türkmenlerdir. Aksi takdirde ellerinde olan bölgeleri de kaybederler."