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Mustafa Akıncı
DÜNYA

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakareleri için tarih verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı "Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelere 2 Nisan Pazar akşamı yemekte her iki tarafça da uygun tarih görülen 11 Nisan Salı günü başlamaya hazırız" dedi

04 Nisan 2017 Salı, 19:15:30 Güncelleme: 19:18:32 AA

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelere 11 Nisan Salı günü başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Akıncı, Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaklaşık 70 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres’le çok yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akıncı, Genel Sekreterin göreve başladığı andan itibaren Kıbrıs’a olan ilgisi nedeniyle teşekkür ettiğini anlattı.

Akıncı, Cenevre Konferansı sırasında Genel Sekreterin çok yararlı katkıları olduğunu, görüşmede Cenevre’den bu yana meydana gelen gelişmeleri Kıbrıs Türk tarafı olarak aktarma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kendi düşünce ve pozisyonlarını çeşitli yönleriyle anlattığına dikkati çeken Akıncı, "Bir kez daha Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitlik içinde yaşanacak, her iki tarafın da kaygılarına yanıt veren, her iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir çözüme olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı yeniden teyit etme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Akıncı, Rum kesimiyle müzakereler konusunda sözlerine şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelere, 2 Nisan Pazar akşamı yemekte her iki tarafça da uygun tarih görülen 11 Nisan Salı günü başlamaya hazırız. Ortak anlayışımız odur ki, önümüzdeki günlerdeki gelişmeler, bu yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır. Umarım bu yeni başlangıç, tüm Kıbrıs için, bölge için ve tüm ilgili taraflar için hayırlı sonuçlar doğursun."

Akıncı ve Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğine 2 Nisan akşamı ara bölgede düzenlenen yemekte bir araya gelmiş, müzakerelere yeniden başlamayı konuşmuşlardı.

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