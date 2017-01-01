05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD Rusya Çin
DÜNYA

ABD'den Avrupa'ya uyarı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na aday gösterdiği Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Rusya’nın karadan fırlatılan kruz füzeleri konuşlandırmasının kendilerini kaygılandırdığını belirterek, nükleer başlıklı balistik füzelerin Avrupa katısının çoğunu tehdit ettiğini söyledi

04 Nisan 2017 Salı, 22:50:28 Güncelleme: 23:00:42 AA

ABD'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na aday gösterilen Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ABD’nin hava unsurları ve karşı karşıya kaldığı tehditlere ilişkin soruları yanıtladı.

Hyten, Rusya’nın 2006 yılından beri saldırgan bir tavır içinde olduğunu ve ABD’nin Moskova’nın tüm askeri çalışmalarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

John Hyten şu ifadelere yer verdi:

“Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının ihlaline yol açan karadan fırlatılan kruz füzelerinin konuşlandırma konusu bizi kaygılandıran bir şey. Çünkü bunu uzun zamandır görmüyorduk. Şimdi Rusya’yı nasıl ele alacağımız konusunda dikkat etmemiz gereken diğer bir unsur oldu.”

Tek bir füzenin aktifleştirilmesinin ABD’ye büyük bir tehdit oluşturmadığını belirten Hyten, ancak bunun Moskova’nın askeri güç yapısında yeni bir gelişmenin başlangıç olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

"AVRUPALI MÜTTEFİKLERİMİZİ KORUYACAK HİÇBİR SAVUNMAMIZ YOK"

Hyten, söz konusu füzeden çokça üretilip aktifleştirmesine karşı ABD’nin ne yapacağına yönelik bir soruya şu cevabı verdi:

“Bunlara karşı bizim Avrupalı müttefiklerimizi koruyacak hiçbir savunmamız yok. Bu sistem konuşlandırıldığı yere göre Avrupa’nın büyük çoğunluğunu tehdit edecek düzeyde.”

Rusya’nın artan askeri yatırımlarına karşı tüm ABD kuvvetlerinin modernize edilmesi gerektiğini savunan Hyten, tüm kuvvetlerin modernize edilmesi sadece Rusya’nın bugünkü tehditlerine karşı değil aynı zamanda gelecekte de caydırıcılık sağlayacağını söyledi.

" RUSYA VE ÇİN DÜŞMAN OLARAK GÖRÜLMELİ"

Hyten, 2010 strateji belgesinde Rusya’nın düşman olarak görülmemesini eleştirerek şu ifadelere yer verdi:

“Ulusunuzu yok edecek bir tehdite sahip olan herkes ki Rusya ve Çin’de var, düşman olarak görülmeli. Onları düşman olarak görmemek ülkenizi riske sokacağınız kararlar almanıza yol açtığını düşünüyorum.”

Şubat ayında bazı Amerikalı yetkililer Amerikan medyasına Rusya'nın son birkaç yıldır geliştirip test ettiği SSC-8 nükleer başlıklı karadan fırlatılan güdümlü füze bataryasını Volgograd yakınındaki füze test üssü olan Kapusting Yar'dan alıp operasyonel bir üsse konuşlandırdığını açıklamıştı ancak ilk kez ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva bu iddiayı resmi olarak mart ayında teyit etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 16 saat önce
    asıl dert sizsiniz
  • Misafir 17 saat önce
    amerika bu dunya senden kurtuldugu gun huzuru bulacaktir, o gunu ve senin ve bati doslarinin batisini beklemekteyiz!
  • Misafir 17 saat önce
    nato öyle diyorsa demekki biz başta rusya ve çinle ilişkilerimizi gelştirmemiz lazım.
  • Misafir 17 saat önce
    umarm birbirinizi düşman olarak gerçekten görürsünüz
  • Misafir 17 saat önce
    eee sizin başkanınız rusyayı düşman olarak görmüyor ve hertürlü işbirliğini yapıyor ?
  • Misafir 17 saat önce
    Amerikanin da Avrupayi yok edebilecek silahlari var, o zaman amerika da Avrupaya bir tehdit olusturmuyor mu?
  • Misafir 17 saat önce
    Biz de sizin PYD ve FETÖ'yü düşman olarak görmenizi bekliyoruz,müttefiksek eğer
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD: Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini tespit ettik
DÜNYA

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha!
Beyaz Saray'dan Melania Trump paylaşımı
DÜNYA

Beyaz Saray'ın Trump paylaşımı olay oldu
Beyaz Saray, İdlib saldırısı için Obama yönetimini suçladı
DÜNYA

ABD: Saldırı Obama ekibinin politikalarının sonucu
Trump, Putin'e taziyelerini iletti
DÜNYA

Trump'tan Putin'e taziye telefonu!
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

Trump'tan Rusya'daki saldırıyla ilgili açıklama
ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü
DÜNYA

Trump: Sisi'nin arkasında olduğumuzu herkes bilsin
Rusya ve ABD'den kritik görüşme: Suriye, Kuzey Kore, Ukrayna...
DÜNYA

RUSYA VE ABD'DEN KRİTİK GÖRÜŞME: SURİYE, KUZEY KORE, UKRAYNA...
ABD'nin F-16 uçağı düştü!
DÜNYA

ABD'NİN F-16 UÇAĞI DÜŞTÜ!
IKBY Başbakanı Barzani'den Kerkük açıklaması
DÜNYA

BARZANI: 'KERKÜK SADECE KÜRT KENTİDİR' DEMİYORUZ
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İŞTE SURİYE'NİN KİMYASAL SİCİLİ... İDLİB'DEKİ KATLİAM İLK DEĞİL!
Rusya'dan Esed açıklaması: Devam edeceğiz
DÜNYA

BUNA RAĞMEN 'ESED'İ DESTEKLEMEYE DEVAM' DEDİLER!
Dünya Sağlık Örgütü'nden İdlib saldırısı açıklaması
DÜNYA

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: 2013'TEN BERİ EN DEHŞET VERİCİ SALDIRI