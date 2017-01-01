Pasifik'te savaş çanları: ABD yeterince konuştu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:30:46 | Güncelleme: 12:37:27
HABERTURK.COM
Kuzey Kore'nin yaptığı yeni füze denemesi, Pasifik'te tansiyonu iyiden iyiye yükseltecek gibi duruyor
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ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon günden güne artarken, Kuzey Kore'nin yaptığı yeni füze denemesinin ne gibi gelişmelere yol açacağı tahmin edilemiyor.
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ABD Dışişleri Bakanı'nın Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrasında yaptığı açıklama da bu konudaki belirsizliği ve kafa karışıklığını gidermeye yetmedi.
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Kuzey Kore yeni bir orta mesafeli balistik füze denemesi yaptı. ABD, Kuzey Kore hakkında yeterince konuştu. Daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerini kullandı. ABD medyası bu sözleri belirsiz ve kafa karıştırıcı olarak yorumladı.
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Salı günü gazetecilere bir açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Zaman doldu ve bütün seçenekler masada" ifadelerini kullanmıştı.
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WASHINGTON'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi haberleri gelirken, Washington'un bir numaralı gündem maddesi Donald Trump ile Çin lideri Xi Jingping'in yapacağı görüşme.
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Çin Başbakanı Xi Jinping'i ağırlamaya hazırlanan Donald Trump'ın görüşmede Kuzey Kore meselesini gündeme getirmesi bekleniyor.
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Trump geçtiğimiz günlerde Financial Times'a verdiği röportajda, "Çin'in Kuzey Kore üzerinde harika etkisi var. Kuzey Kore konusunda bize yardım edip etmeyecekleri konusunda bir karar verecekler. Eğer Kuzey Kore konusunu onlar çözmezse, biz çözeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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ABD, JAPONYA VE GÜNEY KORE İTTİFAKI
Japonya ve Güney Kore, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması talebinin bölgedeki en büyük destekçileri olarak görülüyor.
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İki ülke de Kuzey Kore'nin agresif tutumunun kendileri için tehdit oluşturduğunu savunurken, geçtiğimiz günlerde üç ülkenin donanmaları Pasifik'te ortak bir askeri tatbikat yaptı.
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Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin Japon Denizi'ne düştüğü açıklanırken, Pyongyang yönetimi daha önce Japonya'daki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı. Kuzey Kore ayrıca, Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarının kendileri için bir tehdit olduğunu ve kendilerini savunmak için nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyeceklerini duyurmuştu.
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Kuzey Kore'ye yönelik bir askeri operasyon olması durumunda, Japonya ve Güney Kore'nin de ABD ile birlikte hareket etmesi sürpriz olmayacak.
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ÇİN VE RUSYA'NIN POZİSYONU
Çin, Kuzey Kore meselesinde yaşanacak gelişmeler konusunda kilit ülke konumunda bulunuyor.
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Kuzey Kore'nin tek gerçek müttefiki olarak görülen Çin'in, Pyongyang yönetimi üzerinde kayda değer bir etkisi bulunuyor.
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Kuzey Kore'yle uzun bir sınır hattını paylaşan Çin, ülkenin dış ticaretinin yüzde 70'inde rol oynuyor. ABD ise Çin'in bu gücünü kullanarak, Kuzey Kore'ye finansal yaptırımlar uygulamasını istiyor.
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Çin'in ABD'nin olası askeri müdahalesine nasıl bir tepki vereceği bilinmezken, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Asya ziyareti sırasında yaptığı 'Askeri müdahale dahil bütün seçenekler masada' açıklamasına Çin'den güçlü bir yanıt gelmemişti.
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Bölgedeki bir diğer önemli aktör olan Rusya da bu konudaki sessizliğini koruyor. Kuzey Kore ile sınırı bulunan Rusya, Pyongyang yönetiminin füze denemelerini eleştirmişti.
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Moskova, sorunun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini açıklamış ve Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymamasını 'küstahça' olarak değerlendirmişti.
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Peki bir savaş çıksa kim kazanır?
İşte ABD, Çin, Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin askeri güçleri...