05 NİSAN 2017
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DÜNYA

Pasifik'te savaş çanları: ABD yeterince konuştu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:30:46 HABERTURK.COM

Kuzey Kore'nin yaptığı yeni füze denemesi, Pasifik'te tansiyonu iyiden iyiye yükseltecek gibi duruyor

  • 1 Pasifik'te savaş çanları: ABD yeterince konuştu
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    ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon günden güne artarken, Kuzey Kore'nin yaptığı yeni füze denemesinin ne gibi gelişmelere yol açacağı tahmin edilemiyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 58 dakika önce
    savaş bölgesine en yakın ülke hep kazanır
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