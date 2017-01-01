Pasifik'te savaş çanları: ABD yeterince konuştu

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Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin Japon Denizi'ne düştüğü açıklanırken, Pyongyang yönetimi daha önce Japonya'daki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı. Kuzey Kore ayrıca, Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarının kendileri için bir tehdit olduğunu ve kendilerini savunmak için nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyeceklerini duyurmuştu.