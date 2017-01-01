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DÜNYA

Rusya ile ABD arasında 'tango' atışması: Ben sana dans etmeyi öğretirim

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la arasında geçen 'tango' atışmasını sürdürerek, 'Annesinin erkeklerle dans etmesini yasakladığını ama Tillerson'a dans etmeyi öğretebileceğini' söyledi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:44:11 Güncelleme: 11:54:43 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile arasında geçen 'tango' atışmasını bir adım ileriye taşıyarak, kendisine dans dersi verebileceğini söyledi.

Russia Today'in haberine göre Tillerson ile Lavrov arasındaki 'tango' atışması, geçtiğimiz hafta Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca yönelttiği eleştirilere rağmen Tillerson, toplantıda müttefiklerine NATO'ya olan bağlılıklarını göstermeyi hedeflemişti.

Habere göre bir politikacı toplantı sırasında Tillerson'a, Rusya'yla iyi ilişkiler kurmakla ilgili 'tango iki kişiliktir' ifadesini kullanmıştı. (İngilizce'de 'It takes two to tango' ifadesi, bir işin yapılabilmesi için iki kişinin gerektiğini belirten bir tabir)

Tillerson ise buna cevap olarak, "Rusya'yla dans edebilir ve bundan bazı kazançlar bile sağlayabilirsiniz. Fakat kesinlikle Lavrov'la tango yapamazsınız, çünkü onun bu dansı yapmaya izni yok" demişti.

Lavrov ise Tillerson'ın sözlerine dün yanıt vererek, "Annem erkeklerle dans etmemi yasakladı" yanıtını verdi.

Öte yandan Lavrov, Tillerson'a dans dersi verebileceğini söyleyerek, "Eğer Rex Tillerson henüz herkesle dans edemeyeceğini düşünüyorsa, yardım etmeye hazırız. Çok deneyimli bir kişi ve eminim ki hızlı öğrenen biri olduğunu ispatlayacaktır" dedi.

Trump göreve geldiğinden beri Rusya Devlet Başkanı Putin ile birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki liderin Temmuz ayında Hamburg'da gerçekleşecek G20 zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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