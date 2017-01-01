Firari HDP'li vekil Londra'da ortaya çıktı

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın Londra'da olduğu ortaya çıktı.
Yaklaşık bir yıldır yurtdışında olan HDP Şırnak milletvekili Sarıyıldız'ın terör örgütü PKK'ya silah taşıdığı görüntülerinin olduğu iddia edilmişti.
Sarıyıldız'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.
İngiliz basınında yer alan karede Sarıyıldız'ın, ırkçı bir grubun saldırısına uğrayan İran doğumlu Kürt mülteciyi hastaneye ziyaret ettiği görüldü.
- Brüksel'de PKK mitinginde katılmıştı Sarıyıldız, PKK yandaşlarının Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlediği gösteride yer almıştı. Kasım 2016'daki gösteriye Sarıyıldız'la birlikte HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile PKK’nın sözde Avrupa liderlerinden ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Remzi Kartal da yer almıştı. HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
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