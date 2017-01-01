06 NİSAN 2017
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faysal sarıyıldız
DÜNYA

Firari HDP'li vekil Londra'da ortaya çıktı

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li vekil Sarıyıldız'ın, Londra'da saldırıya uğrayan İran doğumlu Kürt mülteciyi ziyaret ettiği fotoğrafı ortaya çıktı

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:23:58 Güncelleme: 11:28:22 HABERTURK.COM

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın Londra'da olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık bir yıldır yurtdışında olan HDP Şırnak milletvekili Sarıyıldız'ın terör örgütü PKK'ya silah taşıdığı görüntülerinin olduğu iddia edilmişti.

Sarıyıldız'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan karede Sarıyıldız'ın, ırkçı bir grubun saldırısına uğrayan İran doğumlu Kürt mülteciyi hastaneye ziyaret ettiği görüldü.

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