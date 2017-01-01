06 NİSAN 2017
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Suriye'den İdlib açıklaması: Kınıyoruz
DÜNYA

Suriye'den garip İdlib açıklaması: Kınıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili suçlamaları reddederek, saldırıyı kınadığını açıkladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:17:54 Güncelleme: 15:56:40 HABERTURK.COM

Suriye Dışişleri Bakanlığı, kimyasal silah kullanımını kınadığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun İdlib'in Han Şeyhun bölgesine yaptığı ilk hava saldırısının Salı sabah 11.30'da gerçekleştirildiği ve Nusra Cephesi'nin silah deposunu hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, Nusra Cephesi ve DEAŞ'ın kimyasal silah depoladığı ifade edildi.

Öte yandan Suriye ordusunun halkına veya teröristlere karşı kimyasal silah kullanmadığı ve kullanmayacağı bildirildi.

SORUŞTURMA İÇİN ŞART SUNDULAR

Suriye rejimi, saldırıyla ilgili yapılacak herhangi bir uluslararası soruşturmaya dair şartlarını da açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Valid el Muallim, sürecin politize olmaması gerektiğini ve çalışmalara Şam'dan başlanılması gerektiğini söyledi. 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 saat önce
    Çoçuklara nasıl kıydı vicdansızlar Allah belalarını versin
  • Misafir 8 saat önce
    Vicdansızlar
  • Misafir 9 saat önce
    şaka gibi...
  • Misafir 9 saat önce
    katillerin komedisi ancak bu kadar trajikomik olabilir.
  • Misafir 9 saat önce
    tabi tabi oyledir
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