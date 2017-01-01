Suriye'den İdlib açıklaması: Kınıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı, kimyasal silah kullanımını kınadığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun İdlib'in Han Şeyhun bölgesine yaptığı ilk hava saldırısının Salı sabah 11.30'da gerçekleştirildiği ve Nusra Cephesi'nin silah deposunu hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, Nusra Cephesi ve DEAŞ'ın kimyasal silah depoladığı ifade edildi.

Öte yandan Suriye ordusunun halkına veya teröristlere karşı kimyasal silah kullanmadığı ve kullanmayacağı bildirildi.

SORUŞTURMA İÇİN ŞART SUNDULAR

Suriye rejimi, saldırıyla ilgili yapılacak herhangi bir uluslararası soruşturmaya dair şartlarını da açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Valid el Muallim, sürecin politize olmaması gerektiğini ve çalışmalara Şam'dan başlanılması gerektiğini söyledi.