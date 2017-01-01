BM'den Türkiye, ABD, Rusya ve İran'a ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler, Türkiye, ABD, Rusya ve İran'dan Suriye'de 72 saatlik ateşkes talebinde bulundu.

BM insani yardım danışmanı Jan Egeland, İdlib'de düzenlenen saldırının ardından ABD'nin Suriye'deki tavrının değişmesini, yeni bir ABD-Rusya siyasi çözümü getirmesi durumunda memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Egeland, "Umarım bu diplomasinin yeniden doğuşudur." dedi.

Egeland, BM'nin ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a 72 saatlik bir ateşkes ve kuşatma altındaki bölgelere insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunduğunu açıkladı.