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vladimir putin
DÜNYA

Putin'den İdlib'deki katliama ilişkin ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili detaylı soruşturma yapılmadan yöneltilen 'temelsiz' suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 17:20:57 Güncelleme: 20:23:22 HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili, 'temelsiz' suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Reuters'ın Kremlin'in yaptığı açıklamadan aktardığına göre Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesinde İdlib saldırısını ele aldı.

Açıklamada, "Putin, tarafsız ve detaylı bir soruşturma yürütülmeden herhangi birine karşı temelsiz suçlamalar yönetilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" denildi.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 14 saat önce
    putin bu sefer köşeye sıkıştı, amerikanın çekici iniyor
  • Misafir 20 saat önce
    AMERIKA YAPTI!
  • Misafir 20 saat önce
    çok kendini beğenmiş bakıyorsun
  • Misafir 20 saat önce
    İnsan denilen mahlukat nefsinin kölesidir .nefisler ise Allah ın emri dışında hareket ediyor
  • Misafir 20 saat önce
    esad son 6 yilda onlarca kez kimyadal kullandi
  • Misafir 21 saat önce
    hepsi pislik
  • Misafir 22 saat önce
    ben esat ın yapdığına inanmıyorum abd nin işi olabilir surıyede başka planları olabilir
  • Misafir 22 saat önce
    Türkün gücünü göreceksiniz, hissedeceksiniz !!!
  • Misafir 23 saat önce
    Allahın sen kahreyle bu sabilere kıyanları inşallah
  • Misafir 23 saat önce
    Esad ın kendine yapabileceği en büyük kötülük kimyasal silah kullanmasıdır, O kadar salak olduğunu düşünmüyorum.Bunun içinde başka bir iş var
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