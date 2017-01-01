Putin'den İdlib'deki katliama ilişkin ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili, 'temelsiz' suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Reuters'ın Kremlin'in yaptığı açıklamadan aktardığına göre Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesinde İdlib saldırısını ele aldı.

Açıklamada, "Putin, tarafsız ve detaylı bir soruşturma yürütülmeden herhangi birine karşı temelsiz suçlamalar yönetilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" denildi.