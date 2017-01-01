Putin'den İdlib'deki katliama ilişkin ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili, 'temelsiz' suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Reuters'ın Kremlin'in yaptığı açıklamadan aktardığına göre Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesinde İdlib saldırısını ele aldı.
Açıklamada, "Putin, tarafsız ve detaylı bir soruşturma yürütülmeden herhangi birine karşı temelsiz suçlamalar yönetilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" denildi.
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YORUMLAR 18
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Misafir 14 saat önceputin bu sefer köşeye sıkıştı, amerikanın çekici iniyor00
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Misafir 20 saat önceAMERIKA YAPTI!90
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Misafir 20 saat önceçok kendini beğenmiş bakıyorsun33
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Misafir 20 saat önceİnsan denilen mahlukat nefsinin kölesidir .nefisler ise Allah ın emri dışında hareket ediyor00
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Misafir 20 saat önceesad son 6 yilda onlarca kez kimyadal kullandi30
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Misafir 21 saat öncehepsi pislik00
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Misafir 22 saat önceben esat ın yapdığına inanmıyorum abd nin işi olabilir surıyede başka planları olabilir30
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Misafir 22 saat önceTürkün gücünü göreceksiniz, hissedeceksiniz !!!00
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Misafir 23 saat önceAllahın sen kahreyle bu sabilere kıyanları inşallah00
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Misafir 23 saat önceEsad ın kendine yapabileceği en büyük kötülük kimyasal silah kullanmasıdır, O kadar salak olduğunu düşünmüyorum.Bunun içinde başka bir iş var1215
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