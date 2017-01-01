07 NİSAN 2017
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ÖSO'dan 'Esed'e saldırılar sürsün' açıklaması

ABD'nin füze saldırısını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Özgür Suriye Ordusu, rejimin halka karşı yürüttüğü savaşın engellenmesi için askeri saldırıların devamı çağrısı yaptı

07 Nisan 2017 Cuma, 18:27:48 Güncelleme: 20:48:07 AA

Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO), ABD'nin Beşşar Esed rejimine karşı füze saldırısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, halkı katletmesini engellemek için rejime karşı saldırıların sürdürülmesi ve siyasi baskının artırılması çağrısında bulundu.

ÖSO'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne yönelik saldırısının, Esed rejiminin yaptığı katliamlara karşı uluslararası toplumun aldığı ilk sorumluluk olması nedeniyle bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

"Suriye'de devrimci güçler, bu saldırıyı yaptıkları cezasız kalan rejimin cezalandırılmasında dönüm noktası olarak görmektedir. Esed terörüne ve onun destekçilerine karşı koymak, teröre karşı küresel mücadelede başarılı bir adımdır. Ve biz bu saldırıyı, şiddet ile teröre karşı mücadelede ve de Suriyelilerin adil şekilde temsil edildiği siyasi bir çözüm için doğru başlangıç noktası olarak görüyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD'nin bu saldırıyla Suriye'deki sorumluluğunun sona ermediği vurgulandı.

Özgür Suriye Ordusunun Esed rejiminin intikam saldırılarından korktuğu ifade edilen açıklamada, ABD ve Suriye Halkının Dostları'ndan rejime karşı çok net bir tavır benimsemeleri istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Askeri operasyonların yanında rejime siyasi baskı yapılması gerekmektedir. Suriye halkının acıları ancak bu şekilde sona erer. Esed rejimine karşı askeri operasyonların devam etmelidir. Rejimin, kendi halkına karşı havaalanlarını ve yasaklanmış silahları kullanması ancak bu şekilde engellenebilir. Biz ÖSO olarak, Suriye'nin terörist milislerle ve paralı askerlerle dolu bir bataklığa dönüştürülmesinin tüm sorumlusu olarak Esed'i görüyoruz. Suriye halkının onurunu ve özgürlüğünü geri getirmek için Esed rejimi cezalandırılmalıdır."

ABD ordusu, bu sabah Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

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