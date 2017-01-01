Dünyayı sarsan 5 gün!

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:16:41 | Güncelleme: 09:40:39
HABERTURK.COM
Dünya son dönemde askeri ve politik gerilimin en yüksek olduğu haftalardan birini geride bıraktı
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Dünya, son dönemin tansiyonu en yüksek haftalarından birini geride bıraktı. Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırı gündemi belirlerken, St. Petersburg ve Stockholm'de düzenlenen terör saldırılarında birçok kişi hayatını kaybetti.
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Özellikle Suriye'ye düzenlenen füzeli saldırının ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girişinin 100. yılına denk gelmesi ve ardından Washington-Moskova hattında yükselen gerilim tüm dünyada 'yeni bir büyük savaşın eşiğinde miyiz' sorusunu gündeme getirdi.
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İşte gün be gün yaşananlar...
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3 NİSAN PAZARTESİ
Dünya, haftaya St. Petersburg metrosundan gelen patlama haberiyle başladı.
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St. Petersburg metrosuna yönelik düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişi yaralandı.
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Aynı günün akşamında, teröristler Rusya'nın Astrahan bölgesinde bir polis aracını tarayarak iki polisin ölümüne neden oldu.
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4 NİSAN SALI
St. Petersburg'daki saldırının yankıları henüz sürerken, İdlib'de yaşanan katliam dünyanın gözünü bir kez daha Suriye'ye çevirdi.
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Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırıda 20'si çocuk 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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Saldırının ardından ABD, Esed rejimini saldırıdan sorumlu tutarken, rejim ve Rusya bu iddiaları yalanladı.
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5 NİSAN ÇARŞAMBA
Uzun süredir ABD'nin gündeminde olan ve Başkan Donald Trump tarafından 'en ciddi tehdit' olarak değerlendirilen Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptı.
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Füze denemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD, Kuzey Kore hakkında yeterince konuştu. Daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleriyle 'askeri müdahale' sinyalleri verdi.
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ABD'nin askeri müdahale sinyali verdiği tek ülke Kuzey Kore değildi. İdlib'de gerçekleşen kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Trump, "Suriye'deki saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Yapılanlar benim için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
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6 NİSAN PERŞEMBE
ABD'den İdlib konusunda gelen sert açıklamalar Perşembe günü de devam etti.
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ABD BM Temsilcisi "Esed konusunda bizzat harekete geçeriz" derken, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "Esed'e gereken yanıtı vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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7 NİSAN CUMA
Ve beklenen oldu, ABD ilk kez Esed rejimini doğrudan vurdu.
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Pentagon, Suriye rejimine ait Şayrat hava üssünün Akdeniz'deki ABD donanmasına ait gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle vurulduğunu duyurdu.
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Şeyrat'a düzenlenen saldırının ardından Rusya, saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi ve ABD ile Suriye üzerindeki hava trafiğini düzenlemek için yapılan işbirliğinin sona erdirildiğini açıkladı.
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ABD cephesi ise Esed rejimine gereken mesajın verildiğini ve kırmızı çizgilerin geçilmemesi gerektiği yönünde açıklamalar yaptı.
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Dünya, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısını konuşurken, Stockholm'den gelen kamyonlu terör haberi gözleri İsveç'e çevirdi.
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İsveç'in başkentinde bir kamyon trafiğe kapalı caddede yayaların üzerine sürdü, saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.