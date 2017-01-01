08 NİSAN 2017
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Dünyayı sarsan 5 gün!

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:16:41 HABERTURK.COM

Dünya son dönemde askeri ve politik gerilimin en yüksek olduğu haftalardan birini geride bıraktı

  • 1 Dünyayı sarsan 5 gün!
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    Dünya, son dönemin tansiyonu en yüksek haftalarından birini geride bıraktı. Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırı gündemi belirlerken, St. Petersburg ve Stockholm'de düzenlenen terör saldırılarında birçok kişi hayatını kaybetti.

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    Özellikle Suriye'ye düzenlenen füzeli saldırının ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girişinin 100. yılına denk gelmesi ve ardından Washington-Moskova hattında yükselen gerilim tüm dünyada 'yeni bir büyük savaşın eşiğinde miyiz' sorusunu gündeme getirdi.

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    İşte gün be gün yaşananlar...

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YORUMLAR 2
  • Misafir 52 dakika önce
    Suriye savaşında Suriyeliler ve komşuları dışındaki herkes fazla. Herkes ait olduğu yere geri dönmeli.
  • Misafir 1 saat önce
    rockefellerin yerine geçen kimse savaş istiyor
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