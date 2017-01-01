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DÜNYA

Çavuşoğlu: Dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda açıklamalarda bulundu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:29:40 Güncelleme: 13:40:41 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye müdahalesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi) Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İnşallah Suriye'ye istikrar, barış gelir ve inşallah Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye çok önemli rol oynayacaktır. Bu süreçte güvenli bölgelerin oluşması, geliştirilmesi konusunda şu anda tüm dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı."

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