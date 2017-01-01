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Rusya ve İran'dan ortak açıklama: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz
DÜNYA

Rusya ve İran'dan ortak açıklama: Artık her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye saldırısının birçok 'kırmızı çizgiyi' geçtiği belirtilirken, Rus lider Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib'deki kimyasal silahlarla ilgili tarafsız soruşturma çağrısında bulundu

09 Nisan 2017 Pazar, 15:36:39 Güncelleme: 16:51:36 HABERTURK.COM

Reuters'ın haberine göre Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye'ye saldırısının 'kırmızı çizgileri' geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında geçen telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırgan hareketlerinin hoşgörülebilir olmadığı vurgulandı.

Putin ve Ruhani, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silahlarla ilgili tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Ruhani, ABD'nin Suriye'ye saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. 

 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 19 dakika önce
    Rusya Tarihte hep yarı yolda bırakmıştır. Bu iş ESED ve İRAN patlar. Rusya bişey olmamış gibi devam eder. Bkz: Arap-İsrail savaşı.
  • Misafir 27 dakika önce
    Bos bos konusuyorlar, ne yapabilir ki?
  • Misafir 40 dakika önce
    Suriye savaştan çıktı poligon oldu bekle gör hedef yok ortada diye düşünüyorum
  • Misafir 47 dakika önce
    Hadi oğlum kırın birbirinizi keyifle izleyelim bizde
  • Misafir 50 dakika önce
    USA AVRUPA KANADA AUSTRALIA INGILTERE JAPONYA GÜNEY KORE TÜRKIYE SUDI ARABISTAN VS. RUSSIA IRAN KUZEY KORE (dipnot: cin bu şavaşa dahil olmaz kafayı yemedi adamlar)
  • Misafir 1 saat önce
    Soğuk savaş bitmek üzere. Sular ısınıyor.
  • Misafir 1 saat önce
    Sonunda birileri bu şeytanlara dur diyecek inşallah. Hadi Amerika sıkıysa şimdi de vur bakalım!
  • Misafir 1 saat önce
    Putin'in varlığını sorguluyorsunuz. Savaş çıkaracak. Çin de ortağını kaybedip yalnız kalmak istemez.
  • Misafir 1 saat önce
    haa yiyin birbirinizi amerika ve rusya
  • Misafir 1 saat önce
    bişe yapamazlar laf bile değil hayal
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