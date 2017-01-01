Rusya ve İran'dan ortak açıklama: Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Reuters'ın haberine göre Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye'ye saldırısının 'kırmızı çizgileri' geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında geçen telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırgan hareketlerinin hoşgörülebilir olmadığı vurgulandı.
Putin ve Ruhani, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silahlarla ilgili tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Ruhani, ABD'nin Suriye'ye saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 14
-
Misafir 19 dakika önceRusya Tarihte hep yarı yolda bırakmıştır. Bu iş ESED ve İRAN patlar. Rusya bişey olmamış gibi devam eder. Bkz: Arap-İsrail savaşı.00
-
Misafir 27 dakika önceBos bos konusuyorlar, ne yapabilir ki?00
-
Misafir 40 dakika önceSuriye savaştan çıktı poligon oldu bekle gör hedef yok ortada diye düşünüyorum00
-
Misafir 47 dakika önceHadi oğlum kırın birbirinizi keyifle izleyelim bizde00
-
Misafir 50 dakika önceUSA AVRUPA KANADA AUSTRALIA INGILTERE JAPONYA GÜNEY KORE TÜRKIYE SUDI ARABISTAN VS. RUSSIA IRAN KUZEY KORE (dipnot: cin bu şavaşa dahil olmaz kafayı yemedi adamlar)00
-
Misafir 1 saat önceSoğuk savaş bitmek üzere. Sular ısınıyor.00
-
Misafir 1 saat önceSonunda birileri bu şeytanlara dur diyecek inşallah. Hadi Amerika sıkıysa şimdi de vur bakalım!00
-
Misafir 1 saat öncePutin'in varlığını sorguluyorsunuz. Savaş çıkaracak. Çin de ortağını kaybedip yalnız kalmak istemez.63
-
Misafir 1 saat öncehaa yiyin birbirinizi amerika ve rusya96
-
Misafir 1 saat öncebişe yapamazlar laf bile değil hayal93
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER