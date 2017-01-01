11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD
DÜNYA

ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı

United Hava Yolları'nın çifte bilet sattığı 4 yolcu, sonraki uçuş için ikna edilemeyince uçaktan polis nezaretinde zorla indirdi

11 Nisan 2017 Salı, 00:39:43 Güncelleme: 00:55:14 AA

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nın, “overbook” uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları, sonraki uçuş için ikna edilemeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi.

ABD’de havayolu şirketlerini bilet iptallerine karşı korumayı amaçlayan “overbook” satış uygulaması, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda skandala dönüştü. United Hava Yolları’nın 3411 sefer sayılı pazar günkü uçuşu ile Chicago’dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine gitmek için bilet alan 4 yolcunun yaşadığı tatsız deneyim, sosyal medyada yayınlanan 31 saniyelik video sayesinde çok geniş bir kitleye ulaştı.

Amerikalı şirketin yapmış olduğu çifte bilet satışı nedeniyle mağdur olan yolcular, teklif edilen 800 ABD Doları tutarındaki tazminatı kabul etmeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi. Uçaktan inmeyi kabul etmeyen yolculardan doktor olduğu öğrenilen şahsın, yerde sürüklenerek uçaktan çıkarıldığı görüntüler büyük tepki topladı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan United Hava Yolları CEO’su Oscar Munoz, olayı “üzücü” olarak niteledi. Yerlerinden kaldırılan yolcular için özür dileyen Munoz, olaya ilişkin incelemenin acil ve detaylı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Munoz, konunun aydınlatılması ve çözüme kavuşturulması için görüntülerdeki yolcu ile iletişime geçmek istediklerini ifade etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyoruz'
DÜNYA

Rusya'dan kritik açıklama: ABD ile savaş...
Pentagon’dan ABD-Rusya arasındaki 'güvenli ayrışma kanalı' açıklaması
DÜNYA

Pentagon’dan 'güvenli ayrışma kanalı' açıklaması

ABD'de ilkokulda silahlı saldırı
DÜNYA

ABD'de ilkokulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar ...
ABD'den Suriye'ye yeni saldırı açıklaması
DÜNYA

ABD'den Suriye'ye yeni saldırı açıklaması
'Rusya, Esed'in İdlib'e kimyasal saldırı yapacağını biliyordu'
DÜNYA

Putin'i çıldırtacak iddia: Rusya biliyordu
Mevüt Çavuşoğlu'ndan Suriye ile ilgili kritik görüşmeler
DÜNYA

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler
Suriye rejim güçlerinden İdlib'e fosfor gazlı saldırı
DÜNYA

SURİYE REJİM GÜÇLERİNDEN İDLİB'E FOSFOR GAZLI SALDIRI
Almanya'da başörtülü genç kız darp edildi
DÜNYA

ALMANYA'DA BAŞÖRTÜLÜ GENÇ KIZ DARP EDİLDİ
'Rusya, Esed'in İdlib'e kimyasal saldırı yapacağını biliyordu'
DÜNYA

PUTİN'İ ÇILDIRTACAK İDDİA: RUSYA BİLİYORDU
Pentagon’dan ABD-Rusya arasındaki 'güvenli ayrışma kanalı' açıklaması
DÜNYA

PENTAGON’DAN 'GÜVENLİ AYRIŞMA KANALI' AÇIKLAMASI

ABD'den Suriye'ye yeni saldırı açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN SURİYE'YE YENİ SALDIRI AÇIKLAMASI
ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı
DÜNYA

ABD'DE SKANDAL! SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDILAR!