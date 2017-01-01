Brezilya'da bakanlar, senatörler ve milletvekillerine soruşturma

Brezilya'da devam eden "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturmasın raportörü Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Yargıç Fachin tarafından 4 Nisan'da elektronik olarak imzalanan karar metni yerel basın tarafından ortaya çıkarıldı.

Soruşturma bakanlar, senatörler ve milletvekillerinin yanı sıra 3 vali, bir Sayıştay denetçisi ile 24 üst düzey yönetici ve siyasetçiyi kapsıyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, "Janot Listesi" olarak bilinen soruşturma taleplerini Federal Yüksek Mahkemeye 14 Mart'ta gönderdi.

Soruşturmalar "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonu kapsamında Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin 77 mevcut ve eski yöneticisinin ifadelerine dayanıyor. İfadelerde en sık rastlanan suçların "pasif ve aktif yolsuzluk, kara para aklama, ideolojik yalancılık, kartel oluşturma ve ihale tekliflerinde dolandırıcılık" olduğu dikkati çekiyor.

Odebrecht'in eski başkanı ve varisi Marcelo Odebrecht'in ifadeleri yüksek yargıdaki 7 soruşturmanın açılması için kullanılırken mevcut ve eski yöneticiler arasında Cumhuriyet Başsavcılığının taleplerine en çok katkıda bulunan kişi, 34 soruşturma için bilgi veren eski Altyapı Direktörü Benedicto Junior oldu.

Haklarında beşer soruşturma açılan eski başkan adayı Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi (PSDB) Genel Başkanı Aecio Neves ve Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB) Genel Başkanı Romero Juca ile hakkında 4 soruşturma açılan Eski Senato Başkanı Renan Calheiros, en fazla soruşturma ile karşı karşıya olan siyasetçiler olarak öne çıkıyor.

Kabineden 8 bakan hakkında soruşturma açılması Michel Temer hükümetine ağır darbe vurdu. Brezilya'daki en güçlü ikinci kişi olarak adlandırılan Başkan'ın Özel Kalemi Bakan Eliseu Lemos Padilha, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gilberto Kassab, Başkanlık Genel Sekreteri Bakan Wellington Moreira Franco, Şehircilik Bakanı Bruno Cavalcanti de Araujo, Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes Ferreira, Sanayi, Dış Ticaret ve Hizmet Bakanı Marcos Antonio Pereira, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Blairo Borges Maggi ile Ulusal Entegrasyon Bakanı Helder Barbalho soruşturma geçirecek.

Brezilya'da devlet petrol şirketi Petrobras ve ülkenin önde gelen şirketlerinin odak noktasında olduğu yolsuzluk operasyonlarında politikacılara 2 milyar dolardan fazla rüşvet verildiği ve ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şu ana kadar onlarca politikacı ve iş adamı mahkum edildi.



Geçen yıl gerçekleşen yolsuzluk karşıtı protestolar sonucu Senato Başkan Dilma Rousseff'i görevinden önce 6 ay süreyle azletmiş, sonrasında ise oylama sonucunda görevinden almıştı. Rousseff sonrası göreve gelen Başkan Michel Temer yönetimindeki birçok bakan ve yöneticinin isimlerinin yolsuzluk operasyonlarına karışması ile mart ayında halk yolsuzlukları protesto için tekrar sokaklara çıkmıştı.