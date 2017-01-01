13 NİSAN 2017
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Mevlüt Çavuşoğlu
DÜNYA

Çavuşoğlu: 16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'ye son önerinin 16 Nisan'da sunulacağını belirterek, "Bu vize serbestisini almamız lazım" dedi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:55:38 Güncelleme: 11:37:38 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır." diye konuştu.

"RUM TARAFINDA SAMİMİ BİR ÇABA GÖRMÜYORUZ"

Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız."

"RUS MUHATAPLARIMIZLA KONUŞACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız." dedi.

 

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 34 dakika önce
    Sayın Bakanım, Millet Olarak Desteğimiz Tamdır. Biz Güçlü Bir Türkiye'yiz, Bunu Bütün Dünya Bilsin Duysun!!!
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