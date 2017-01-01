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Dünyayı 'nükleer savaş' korkusu sarmışken Kim Jong-un...

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:35:33 HABERTURK.COM

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un hava kuvvetlerine ait bir domuz çiftliğini ziyaret ettiğini gösteren fotoğrafları yayınladı

  • 1 Dünyayı 'nükleer savaş' korkusu sarmışken Kim Jong-un...
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    ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim tüm dünyanın gözünü Pasifik'e çevirmişken, Kuzey Kore devlet ajansı KCNA tüm dünyaya ilginç fotoğraflar servis etti.

  • 2 Dünyayı 'nükleer savaş' korkusu sarmışken Kim Jong-un...
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    KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Kuzey Kore Hava Kuvvetleri için üretim yapan Thaechon Domuz Çiftliği'nin mezbahasını ziyaret ettiği belirtildi.

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    Çiftliği ziyaret eden Kim Jong-un'un çiftlikte bulunan otomatik üretim sistemini övdüğü ve çıkardıkları iyi iş nedeniyle işçilere teşekkür ettiği belirtildi.

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    Kuzey Kore lideri, çiftlikteki işçilerin ileride ülkenin pilotları için daha fazla et üreteceğinden emin olduğunu da söyledi.

  • 5 Dünyayı 'nükleer savaş' korkusu sarmışken Kim Jong-un...
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    Ülkede bulunan 200 kadar yabancı gazeteciye yaptığı 'büyük olay' için hazırlanın çağrısıyla gündem yaratan Kuzey Kore'nin çağrısının sebebi ortaya çıktı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 13 Nisan 2017 Perşembe 21:04
    İnşallah dünyanın baş belası Kahpe,katil ABD'yi yok ederler...
  • Misafir 13 Nisan 2017 Perşembe 17:00
    bu kadar parayı nerdeen buluyor...sözde amborgo yok muı?
  • haberturk_takipcisi 13 Nisan 2017 Perşembe 13:45
    vay be karelere baktıkça bakasım geldi :)
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