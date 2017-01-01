Dünyayı 'nükleer savaş' korkusu sarmışken Kim Jong-un...
13 Nisan 2017 Perşembe, 12:35:33 | Güncelleme: 24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:45:33
HABERTURK.COM
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un hava kuvvetlerine ait bir domuz çiftliğini ziyaret ettiğini gösteren fotoğrafları yayınladı
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ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim tüm dünyanın gözünü Pasifik'e çevirmişken, Kuzey Kore devlet ajansı KCNA tüm dünyaya ilginç fotoğraflar servis etti.
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KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Kuzey Kore Hava Kuvvetleri için üretim yapan Thaechon Domuz Çiftliği'nin mezbahasını ziyaret ettiği belirtildi.
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Çiftliği ziyaret eden Kim Jong-un'un çiftlikte bulunan otomatik üretim sistemini övdüğü ve çıkardıkları iyi iş nedeniyle işçilere teşekkür ettiği belirtildi.
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Kuzey Kore lideri, çiftlikteki işçilerin ileride ülkenin pilotları için daha fazla et üreteceğinden emin olduğunu da söyledi.
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Ülkede bulunan 200 kadar yabancı gazeteciye yaptığı 'büyük olay' için hazırlanın çağrısıyla gündem yaratan Kuzey Kore'nin çağrısının sebebi ortaya çıktı.
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Kuzey Kore yönetimi, Başkent Pyongyang'da bulunan Ryomyong sokağındaki yeni yerleşim alanının açılışı için binlerce kişinin katıldığı resmi bir tören düzenledi.
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Birçok gökdelenden oluşan yerleşim alanı, başkent Pyongyang'ın en uzun binasını da içinde bulunduruyor.
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Yerleşim alanının inşaatının çok kısa bir süre içerisinde tamamlandığı bilinirken, geçtiğimiz sonbaharda yaşanan sel felakati çalışmaları olumsuz yönde etkilemişti.
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Açılış törenin başta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un olmak üzere, birçok askeri ve sivil yetkili katıldı.
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Reuters, Çarşamba günü geçtiği haberinde, yetkililerin 15 Nisan'da gerçekleşecek Kim İl-sung'un doğum günü etkinliklerini takip etmek üzere ülkede bulunan 200 kadar yabancı gazeteciye 'büyük ve önemli olay' uyarısı yaptığını duyurmuştu.
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Bu uyarı, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yapıp yapmayacağı yönünde soru işaretlerine neden olmuştu.
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İşte Kuzey Kore'nin yeni yaşam alanı açılışında çekilmiş birbirinden çarpıcı kareler...