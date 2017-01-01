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ABD, yanlışlıkla YPG'yi vurduğunu açıkladı!
DÜNYA

ABD, yanlışlıkla YPG'yi vurdu!

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:12:41 Güncelleme: 16:42:13 HABERTURK.COM

Pentagon, ABD öncülüğündeki koalisyonun 11 Nisan'da Suriye'de yanlışlıkla YPG'nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden 18 kişiyi vurduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre koalisyon, koalisyonun Suriye'nin Tabka şehrinde yanlışlıkla vurduğu SDG'den 18 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırı, bize DEAŞ pozisyonu olarak tanımladıkları lokasyonu veren müttefik güçler tarafından talep edilmişti. Hedef alınan nokta aslında Suriye Demokratik Güçleri'ne aitti."

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