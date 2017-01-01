13 NİSAN 2017
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ABD'den Afganistan'a "tüm bombaların anası" ile saldırı

Pentagon Sözcüsü Stump, "Saldırı, Nangahar’ın Archin kasabasında DEAŞ-Horosan grubunun tünel kompleksinde temizlik yapmadan önce ABD ve Afgan Kuvvetlerine yönelik riski en aza indirgemek ve DEAŞ Horosan militanlarına en fazla zararı vermek için tasarlandı" dedi

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:51:58 Güncelleme: 20:56:34 AA

ABD Hava Kuvvetlerinin, Afghanistan’ın Nangahar şehrinde bir DEAŞ-Horosan kompleksine "nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 bombası ile hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Adam Stump, saldırının yerel saatle sabah 7.32’de MC-130 tipi bombardıman uçağıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Stump “Saldırı, Nangahar’ın Archin kasabasında DEAŞ-Horosan grubunun tünel kompleksinde temizlik yapmadan önce ABD ve Afgan Kuvvetlerine yönelik riski en aza indirgemek ve DEAŞ Horosan Militanlarına en fazla zararı vermek için tasarlandı.” dedi.

Saldırı emrinin ABD Afganistan Komutanı John Nicholson tarafından verildiğini ifade eden Stump, söz konusu bombanın ABD envanterindeki en büyük nükleer olmayan bomba olduğunu söyledi.

Strump ayrıca söz konusu saldırının uzun zamandır planlandığını ifade etti.

ABD ordusunda MOAP (Massive Ordianance Ariblast Bomb) kısaltması ile de bilinen bombaya “tüm bombaların anası” da deniliyor. ABD'nin söz konusu bombayı ilk kez çatışma alanında kullandığı öğrenildi.

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