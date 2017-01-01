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DÜNYA

Lavrov: ABD ile uzlaştık, saldırı tekrarlanmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Tillerson'ın Moskova'yı ziyareti sırasında, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği füze saldırısının tekrarlanmaması konusunda uzlaşıldığını söyledi

14 Nisan 2017 Cuma, 10:03:43 Güncelleme: 10:13:01 Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'ye yaptığı füze saldırısının tekrarlanmaması konusunda, Moskova'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Rus Interfax ajansının haberine göre Lavrov bu açıklamayı, dün Moskova'da görüştüğü Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim'e yaptı.

Lavrov, bu konunun Tillerson'ın Çarşamba günü Moskova ziyareti sırasında sonuca bağlandığını söyledi.

Ancak Washington'da konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Tillerson'ın gelecekte benzer saldırıların olması ihtimalini saf dışı bırakmadığını söylemişti.

Toner dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan füze saldırısının ardından başka hedeflere yönelinmediğini söyledi ancak ileride de böyle bir saldırı olması ihtimalini reddetmedi. Bakan Tillerson, Rusya'nın Esed rejimi üzerindeki etkisini kullanarak bir daha ABD'nin böyle davranmaya mecbur bırakılmamasını sağlayabileceğini vurguladı." ifadelerini kullanmıştı.

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