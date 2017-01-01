Kuzey Kore yeni füze denedi, ABD'den tepki gecikmedi!

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim artarak devam ederken, Kuzey Kore cephesinden bir füze denemesi daha geldi. Füze denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo yakınlarından fırlatıldığı belirtilen füzenin, henüz havalanamadan infilak ettiği bildirildi.

Asya turu kapsamında bölgede bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin füze denemesini 'provokasyon' olarak niteledi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan bir askeri üste konuşan Pence, "Bu sabah Kuzey'den gelen provokasyon, Güney Kore halkının özgürlüğünün ve ABD'nin savunmasının her gün nasıl risklerle yüzleştiğini tekrar hatırlattı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Kuzey Kore'nin başarısız denemesi sonrasında henüz yorum yapmadı.

Bir süredir ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle yükseliyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasını isterken, Kuzey Kore ABD'nin saldırgan politikaları nedeniyle nükleer programına devam edeceğini açıkladı.

ABD donanması, 5 Nisan'da Kuzey Kore'nin yaptığı balistik deneme sonrasında Kore yarımadasında 5000 denizci ve 60 savaş uçağı taşıyan bir grup savaş gemisini göndermiş, Japonya'ya ait kuvvetlerin de ABD gemilerinde Doğu Çin Denizi'nde katıldıkları iddia edilmişti.