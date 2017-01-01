16 NİSAN 2017
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DÜNYA

Kuzey Kore yeni füze denedi, ABD'den tepki gecikmedi!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığını söyledi ve bu denemeyi 'provokasyon' olarak niteledi

16 Nisan 2017 Pazar, 14:15:18 Güncelleme: 14:44:51 HABERTURK.COM

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim artarak devam ederken, Kuzey Kore cephesinden bir füze denemesi daha geldi. Füze denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo yakınlarından fırlatıldığı belirtilen füzenin, henüz havalanamadan infilak ettiği bildirildi.

Asya turu kapsamında bölgede bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin füze denemesini 'provokasyon' olarak niteledi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan bir askeri üste konuşan Pence, "Bu sabah Kuzey'den gelen provokasyon, Güney Kore halkının özgürlüğünün ve ABD'nin savunmasının her gün nasıl risklerle yüzleştiğini tekrar hatırlattı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Kuzey Kore'nin başarısız denemesi sonrasında henüz yorum yapmadı.

Bir süredir ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle yükseliyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasını isterken, Kuzey Kore ABD'nin saldırgan politikaları nedeniyle nükleer programına devam edeceğini açıkladı.

ABD donanması, 5 Nisan'da Kuzey Kore'nin yaptığı balistik deneme sonrasında Kore yarımadasında 5000 denizci ve 60 savaş uçağı taşıyan bir grup savaş gemisini göndermiş, Japonya'ya ait kuvvetlerin de ABD gemilerinde Doğu Çin Denizi'nde katıldıkları iddia edilmişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 saniye önce
    Adam be
  • Misafir 5 dakika önce
    Kore kore kore :)
  • Misafir 10 dakika önce
    abd beni kuzey kore den daha cok korkutuyor.. kuzey kore daha once hicbir sehre atom bombasi atmadi.. fakat abd iki farkli sehre atti...
  • Misafir 27 dakika önce
    senin saçına kurban olsunlar
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