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ilham aliyev
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden tebrik yağmuru!

Referandum neticesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den geldi

16 Nisan 2017 Pazar, 21:17:22 Güncelleme: 17 Nisan 2017 Pazartesi, 08:26:35 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halk oylamasının neticesinin belli olmasının ardından ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halk oylamasının "Evet" zaferiyle sonuçlanmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren tüm Türk halkını tebrik etti, anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını diledi.

ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJLARI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucunda kabul edilmesinden dolayı, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ı telefonla arayan Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, anayasa değişikliğinin yapılan halk oylaması sonucu kabul edilmesinden dolayı kutladı.

BAHREYN VE GİNE'DEN KUTLAMA

Bahreyn Kralı Al Halife, Gine Devlet Başkanı Conde, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

NAHDA HAREKETİ VE HAMAS'TAN TEBRİK

Tunus Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla tebrik etti.

IRAK'TAN TEBRİK MESAJI

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucundan dolayı tebrik etti.

Nuceyfi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Türk halkının bu sonuçta gösterdiği güven ve irade, yeni ulusal vizyonla ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda büyük role sahip yeni Türkiye'yi inşa etmede sahip olduğunuz güçlü yönetim yeteneğine sadakatini ifade ediyor." dedi.

CİBUTİ'DEN TEBRİK TELGRAFI

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti aktardı.

ESKİ TUNUS CUMHURBAŞKANI MERZUKİ: 15 TEMMUZ'A CEVAP NİTELİĞİNDE

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin, halk oylaması ile kabul edilmesinin, halkın 15 Temmuz'a cevabı olduğunu belirtti.

"Hangi sistem Türkler için daha iyidir? Parlamenter mi başkanlık mı? Buna Türklerin kendisinden başka karar verebilecek yok" ifadesini kullanan Marzuki, şunları kaydetti:

"Bir demokrat olarak beni ilgilendiren, 60 milyondan fazla Türk sandık merkezlerine gitti. Sonuçlar da Arap Baharı öncesindeki ülkelerde bilindiği gibi, yüzde 90'larda da çıkmadı. Bugün, bazılarının iradelerini tanklarla dayatmaya çalıştığı 15 Temmuz gününü, halkın, seçim sandıklarıyla yıktığı bir cevap niteliğindedir. Halk onları sandıkta bir kez daha hezimete uğratmıştır. Türk halkını canlı ve serpilen demokrasisinden dolayı tebrik ediyorum. Referandumda başarılı olan partileri tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yeni başarısından dolayı tebrik ediyorum."

İHVAN: TÜRK HALKINI TEBRİK EDİYORUZ

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Türk halkını tebrik etti.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi, "Türk halkını referandum sonuçlarından dolayı tebrik ediyoruz. Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir. O da halkın desteğini arkasına alan liderin bütün güçlükleri aşacağı gerçeğidir" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 8 saat önce
    Kaybeden. Yok. İnş. Gelecek. Hepimize. Çok. İyi. Gelecek
  • Misafir 10 saat önce
    bizde evetli oldu :D
  • Misafir 11 saat önce
    bizde hayırlı olmasını istedik ama olmadı :D
  • Misafir 5 saat önce
    Demek ki hayırlısı buymuş :D
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