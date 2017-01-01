ABD Dışişlerinden referandum açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylamasını yakından takip ettiklerini fakat henüz yorum yapmayacaklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirinin sorusu üzerine, Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Sonuçlar doğrulanıncaya ve AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ilk bulguları açıklanıncaya kadar değerlendirme yapmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın Konsey'in internet sitesinde açıklaması yayınlandı. Açıklamada, Jagland, "Türkiye'de seçmenler anayasa değişikliğini oyladı. Yakın sonuçlar göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin lider kadrosu, bundan sonraki adımlarını dikkatli şekilde düşünmelidir." ifadesini kullandı

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