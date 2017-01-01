18 NİSAN 2017
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Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü

ABD’de kız arkadaşıyla tartışan bir siyahi, 74 yaşındaki adamı Facebook’ta canlı yayında öldürdü. 13 kişiyi daha öldürdüğünü söyleyen katil kayıplara karıştı

18 Nisan 2017 Salı, 00:13:50 Güncelleme: 01:00:12

ABD’nin Cleveland kentinde kız arkadaşıyla tartışan Steven Stephens (37), işlediği cinayeti Facebook’tan canlı yayınladı.

Paskalya Günü’nde gerçekleşen olayın ardından açıklama yapan Cleveland polisi, Robert Godwin (74) adlı siyahiyi yol kenarında durduran Stephens’ın cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak izini kaybettirdiğini duyurdu. Polis, yayın sırasında yaptığı telefon konuşmasında 13 kişiyi daha öldürdüğünü söyleyen katilin yakalanması için arama çalışması başlattı.

Facebook yetkilileri söz konusu videonun yayından kaldırıldığını açıkladı. Geçen temmuz ayında canlı yayında Chicago’daki bir şahıs vurularak öldürülmüş, mart ayında ise bir kişi Facebook’ta canlı yayın yaparken 16 kez vurulmuştu.

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