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ABD'den İran mektubu

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson imzasıyla ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'a İran'la ilgili bir bilgilendirme mektubu gönderildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 06:27:11 Güncelleme: 06:32:37 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye gönderilen mektupta, Tahran yönetiminin 2015 yılındaki nükleer anlaşmaya uyduğu ancak İran'ın "teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü" ve "yaptırımların kaldırılmasının ABD ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olup olmadığının incelendiği" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson imzasıyla ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'a İran'la ilgili bir bilgilendirme mektubu gönderildiği belirtildi.

"İran terörizme destek olmaya devam ediyor" başlığıyla yapılan açıklamada, Trump yönetiminin, İran'la 2015 yılında ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı detaylı incelediği ifade edildi.

Mektupta, 18 Nisan 2017 tarihi itibarıyla İran'ın "nükleer anlaşma koşullarını yerine getirmeye devam ettiği" kaydedildi.

Buna karşın Tahran yönetiminin "teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü" ve "(İran'a) yaptırımların kaldırılmasının ABD ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olup olmadığının incelendiği" vurgulanan açıklamada, Tillerson'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İran, birçok platform ve yöntemle önde gelen terör destekçisi devlet olmaya devam ediyor. Başkan (Donald Trump), Ulusal Güvenlik Konseyi önderliğinde İran'la nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesini ve (İran'a) yaptırımların durdurulmasının ABD ulusal çıkarları açısından hayati olup olmadığının değerlendirilmesi talimatını verdi."

Ayrıca mektupta, söz konusu çalışma tamamlandığında İran'la nükleer anlaşmayla ilgili olarak Kongre ile yakın bir şekilde çalışmak istendiği de not edildi.

İran'la nükleer anlaşma, Obama döneminde 22 Mayıs 2015'te imzalanmıştı ve o tarihten sonra her 3 ayda bir ABD yönetimi, Kongreye anlaşmanın durumuyla ilgili yazılı bilgi veriyordu. 18 Nisan tarihli söz konusu mektubun, Trump yönetiminin Kongreye yaptığı ilk bildirim olduğu belirtildi.

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