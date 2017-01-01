Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak referandum sonuçları için tebrik etmesi ABD'de tartışma yarattı.

Düzenlediği basın toplantısın konuyla ilgili soruları yanıtlayan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Sarah Huckabee Sanders, telefon görüşmesinin bir diğer nedeninin ortak NATO çıkarları ve Suriye üzerinde konular olduğunu söyledi. Sanders, konuşmanın gelişen ilişkiler üzerine olduğunu ve bunun herhangi bir tebrikten daha önemli ve öncelikli bir konu olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının, Trump'ın Türkiye'deki anayasa değişikliğini destekleyip desteklemediğini sorması üzerine Sanders, "Başkan'ın bir numaralı önceliğinin Amerikalılar güvende tutmak olduğunu düşünüyorum. Bu onun önceliği ve göreve geldiğinden bu yana odak noktası. Eğer Türkiye veya başka bir ülkeyle çalışması gerekiyorsa, bunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin referandum sonuçlarını kabul etmiyor, Trump'ın telefonu sonucu kabul ettiği anlamına mı geliyor" şeklindeki bir soruyu "Hayır" diye yanıtlayan Sanders, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı'nın (AGİT) bu konudaki raporunun bekleneceğini belirtti.

Sanders, "Onlar bu konuda en iyi uzmanlığa sahip. Normalde işlettikleri süreci işletip hazırlayacakları nihai raporu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.