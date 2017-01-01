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Kuzey Kore'den ABD'ye 'alevli' gözdağı!

Kuzey Kore, bir ABD şehrinin füzelerle vurulduğu kurgu bir video hazırlayarak ABD'ye gözdağı verdi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:31:40 Güncelleme: 16:34:26 HABERTURK.COM

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim sürerken, Kuzey Kore'de devlete bağlı çalışan haber ajansı KCNA ilginç bir görüntü servis etti.

KCNA'nın servis ettiği ve Kuzey Kore kurucusu Kim İl-sung'un doğum günü törenlerinde çekildiği tahmin edilen videoda, Kuzey Kore'ye ait füzelerin bir ABD şehrini vurduğu görülüyor.

Askeri bir orkestranın arka planında gösterilen videoyu, içlerinden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da bulunduğu üst düzey devlet yetkilileri izliyor.

Video yanan ABD bayrağının görüntüsüyle son bulurken, salondaki askerlerin de videoyu büyük bir coşkuyla alkışladığı görülüyor.

Haberde ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, performanslarından dolayı orkestrayı tebrik ettiği belirtildi.

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