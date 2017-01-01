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DÜNYA

Dünyanın en ünlü firarisi artık aranmıyor!

Dünyanın en ünlü firarilerinden biri olarak gösterilen Tanrı'nın Direniş Ordusu'nun lideri Joseph Kony'i arama çalışmaları sona erdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:26:45 Güncelleme: 12:33:40 HABERTURK.COM

ABD'nin ardından Uganda da, Afrika'da faaliyet gösteren Tanrı'nın Direnişi Ordusu'nun lideri Joseph Kony için sürdürdüğü arama faaliyetlerine son verdi. Dünyanın en ünlü firarilerinden biri olan Joseph Kony, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de arananlar listesinde ilk sırada bulunuyordu.

Uganda ordusu adına açıklama yapan sözcü Richard Karemire, Tanrı'nın Direniş Ordusu'nun etkisiz hale getirildiğini ve bu örgütle mücadele için Orta Afrika'da bulunan Uganda askerlerinin ülkeye döneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay ABD de, Tanrı'nın Direniş Ordusu'nun 100'den az üyesi kaldığını açıklayarak bölgedeki askerlerini geri çekmişti. Böylece örgütün liderin Joseph Kony'i arama çalışmaları da fiili olarak sona erdi.

Kony, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından adam öldürme, seks köleliği, tecavüz, işkence ve çocuk askerliğinden aralarında olduğu çok sayıda savaş suçundan aranıyor.

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