İsrail: Esed'in elinde birkaç ton kimyasal silah var

İsrail, 90'a yakın kişinin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal saldırıda ölmesinden yaklaşık iki hafta sonra, Suriye Devlet Başkanı Esed'in ordusunun elinde halen birkaç ton kimyasal silah bulunduğunu söyledi.

Fransa da dün bu konuda sahip olduğu kanıtları yakında açıklayacağını duyurmuştu.

Dün İsrailli gazetecileri bilgilendiren üst düzey bir İsrail istihbarat yetkilisi, Esed'in elinde birkaç ton kimyasal silah kaldığını ileri sürdü. Bu bilgiyi Reuters'e bir İsrailli subay verdi.

Bazı İsrailli gazeteler, açıklamayı yapan istihbaratçının, kimyasal silah miktarını üç ton olarak belirttiğini aktardı.

ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği bir anlaşmayla Suriye 2013 yılında elindeki kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmişti. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liebermann 6 Nisan'da Yedioth Ahronoth gazetesinde, "saldırının doğrudan Esed tarafından planlandığından ve emrinin verildiğinden yüzde 100 emin olduğunu" söylemişti.

Kimyasal Silahların Engellenmesi Örgütü'nün (OPCW) İngiliz heyeti, OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü'nün yapılan analizlerin "sarin veya sarin benzeri bir maddenin kullanıldığını gösterdiğini" söylediğini dün açıkladı.

Esed ise Han Şeyhun kasabasına yapılan saldırı için sorumluluk kabul etmiyor ve 2013 yılındaki anlaşmayla elindeki tüm kimyasal silah stoklarını teslim ettiğini iddia ediyor.