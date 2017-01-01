21 NİSAN 2017
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St.Petersburg Ahmed Çatayev Rusya DEAŞ
DÜNYA

St.Petersburg'daki saldırının talimatını Çatayev'in verdiği iddia edildi

St. Petersburg’daki saldırı talimatını da “Tek Kol” lakaplı, halen Suriye’de olduğu bilinen DEAŞ emiri Ahmed Çatayev’in verdiği iddia edildi

21 Nisan 2017 Cuma, 02:37:24 Güncelleme: 02:42:15

Rusya ’nın St. Petersburg kentinde 14 kişinin öldüğü, 51 kişinin de yaralandığı terör saldırısını; Haziran 2016’da 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 293 kişinin de yaralandığı İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını gerçekleştiren DEAŞ Kafkas hücresinin düzenlediği ileri sürüldü. İstanbul’da olduğu gibi St. Petersburg’daki saldırı talimatını da “Tek Kol” lakaplı, halen Suriye’de olduğu bilinen DEAŞ emiri Ahmed Çatayev’in verdiği iddiası araştırılıyor.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Rusya’da sürdürülen soruşturmada, saldırıyı DEAŞ Kafkas hücresinden Kırgızistan uyruklu 1995 doğumlu Ekbercan Celilov’un gerçekleştirdiği belirlendi. 2015 yılında Türkiye’ye gelen ve vize ihlali yapan Celilov’un Rusya Konsolosluğu’nda vizesini yeniledikten sonra Rusya’ya döndüğü ortaya çıktı. Celilov’un yabancı savaşcı konumunda olmadığı için dikkat çekmediği iddia edildi.

‘PARA TÜRKİYE’DEKİ ÖRGÜTTEN’ İDDİASI

St. Petersburg Metrosu bombacısını saldırıya hazırlayan kişi olduğundan şüphelenilen Abror Azimov’un ağabeyi Akram Azimov’un ise saldırıyı hazırlamak için gereken parayı Türkiye’deki bir örgüt üyesinden temin ettiği öne sürüldü. İddia, Moskova Basman Mahkemesi’ndeki Azimov’un tutuklanması talebinin ele alındığı duruşmada dile getirildi. Azimov’un tutuklanmasına hükmeden mahkeme, kararında “Akram Azimov, St. Petersburg bombacısı Ekbercan Celilov ile telefon görüşmeleri yaptı ve Türkiye’deki bir terör örgütü üyesinden aldığı paraları Azimov’a aktardı” denildi.

Türkiye’deki teröristin hangi terör örgütüne bağlı olduğunun belirtilmediği kararda, şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma sonucunda, Azimov’un Celilov’la temas kurduğunu ve ona para aktardığını gösteren verilere ulaşıldı. Azimov, saldırının hazırlanması için gereken mali kaynağı Türkiye’de bulunan aktif bir uluslararası terör örgütü üyesinden aldı. Bununla birlikte Azimov, örgüt üyelerinin Rusya topraklarında sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için sahte belgeler düzenledi.”

DOĞRULANMADI

Mahkeme belgelerinde, Azimov’un Aralık 2016 ve Mart 2017 tarihleri arasında 2 kere Türkiye’ye gittiği de belirtildi. Ancak Azimov’un, saldırıyı hazırlamak için gereken parayı Türkiye’deki bir örgüt üyesinden temin ettiği iddiaları doğrulanmadı.

AHMED ÇATAYEV 

1980 doğumlu Çeçen Çatayev, 2014 yılında DEAŞ saflarına katıldı. 2012-2015 yılları arasında Türkiye’de de yaşadığı ileri sürülen Çatayev, 2015’te ABD küresel teröristler listesine alındı.

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