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DÜNYA

Kremlin'e sordular: Rusya, Kuzey Kore sınırına yığınak mı yaptı?

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore sınırına askeri yığınak yaptığı yönündeki iddialarla ilgili konuşmak istemediğini söyledi

21 Nisan 2017 Cuma, 11:37:39 Güncelleme: 11:40:33 HABERTURK.COM

ABD ile Kuzey Kore arasında artan tansiyonun, Kuzey Kore'yle komşu olan Rusya ve Çin'i harekete geçirdiği iddia edildi.

Çin'in Kuzey Kore sınırına 150 bin asker yığdığı iddialarının ardından, Rusya'nın da sınır bölgesine askeri teçhizat ve piyade takviyesi yaptığı öne sürüldü.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan Kuzey Kore sınırına yığınak iddiası, Rus haber ajansı RIA tarafından Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov'a da soruldu.

Kremlin sözcüsü, Kuzey Kore sınırına yığınak yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili sorulara cevap vermek istemediğini belirterek, yorum yapmayı reddetti.

ABD SAVUNMA BAKANI: KUZEY KORE GÜVENİLMEZ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore cephesinden gelen 'önleyici saldırı' tehditleriyle ilgili açıklama yaptı.

Mattis, "Kuzey Kore'nin son sözleri son derece provokatif ancak tekrar ve tekrar duyduğumuz sözler. Sözlerine güvenilmemesi gerektiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Perşembe günü, Kuzey Kore'nin iktidar partisi olan İşçi Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan yazıda, 'çok güçlü önleyici saldırılar' yapılabileceği ve bu saldırılarla ABD'nin Güney Kore'deki üslerinin ve ABD topraklarının küle çevrilebileceği savunulmuştu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    De gidin Allah aşkına. .Bundan sonra asiller savaşı olmaz hep vekiller savaşacak.
  • Misafir 6 dakika önce
    Dünyada ki bütün silahları toplatmak lazım... ülkelerin sadece kamu güvenliği için hafif silahları olsa yeter
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