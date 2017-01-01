Rus istihbaratına silahlı saldırı! 3 ölü

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ülkenin uzak doğusuda bulunan Habarovsk şehrindeki genel merkezine silahlı bir kişi tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Russia Today'in haberine kimliği bilinmeyen saldırgan, güvenlik kontrol noktasında ateş açarak bir FSB yetkilisini ve bir ziyaretçiyi öldürdü.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle saldırganın öldürüldüğü aktarıldı.

Saldırıda bir ziyaretçinin de yaralandığı açıklandı.

Bölgede delillerin toplandığı bildirilirken, olayla ilgili daha fazla detay verilmedi.