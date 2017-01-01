21 NİSAN 2017
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DÜNYA

Rus istihbaratına silahlı saldırı! 3 ölü

Rusya'nın Khabarovsk şehrinde FSB genel merkezine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil 3 kişi öldü, 1 ziyaretçi yaralandı

21 Nisan 2017 Cuma, 12:58:23 Güncelleme: 13:58:44 HABERTURK.COM

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ülkenin uzak doğusuda bulunan Habarovsk şehrindeki genel merkezine silahlı bir kişi tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Russia Today'in haberine kimliği bilinmeyen saldırgan, güvenlik kontrol noktasında ateş açarak bir FSB yetkilisini ve bir ziyaretçiyi öldürdü.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle saldırganın öldürüldüğü aktarıldı.

Saldırıda bir ziyaretçinin de yaralandığı açıklandı.

Bölgede delillerin toplandığı bildirilirken, olayla ilgili daha fazla detay verilmedi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 52 dakika önce
    sebebi neydi ki
  • Misafir 52 dakika önce
    yapan kimmiş
  • Misafir 52 dakika önce
    süriye de rusya misilleme yapar artık yine kimyasallar atarlar dikkat edin
  • Misafir 52 dakika önce
    kim yapmış niye yapmış acep
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