Sigara içtiği tespit edilen Türk yolcu uçaktan indirildi

Air Astana'nın tarifeli seferiyle İstanbul'a gidecek olan bir Türk vatandaşı yolcu, uçaktan indirildi.

Astana-İstanbul seferini gerçekleştiren Air Astana´ya ait tarifeli uçakta bir yolcunun sigara içtiği tespit edildi. Sigara içen yolcu, polis tarafından uçaktan indirildi. Alınan bilgiye göre, uçaktan indirilen kişinin 30 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Yolcuya, uçakta sigara içtiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.