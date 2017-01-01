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Astana İstanbul sigara yolcu
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Sigara içtiği tespit edilen Türk yolcu uçaktan indirildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan İstanbul'a tarifeli uçakla gelmek isteyen bir yolcu, sigara içtiği tespit edilince uçaktan indirildi. Türk vatandaşı olan yolcuya para cezası uygulandı

21 Nisan 2017 Cuma, 20:22:31 Güncelleme: 20:33:58 DHA

Air Astana'nın tarifeli seferiyle İstanbul'a gidecek olan bir Türk vatandaşı yolcu, uçaktan indirildi.

Astana-İstanbul seferini gerçekleştiren Air Astana´ya ait tarifeli uçakta bir yolcunun sigara içtiği tespit edildi. Sigara içen yolcu, polis tarafından uçaktan indirildi. Alınan bilgiye göre, uçaktan indirilen kişinin 30 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Yolcuya, uçakta sigara içtiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

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