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DÜNYA

Merkel 11 kez anlatmış, Trump anlamamış!

Üst düzey bir Alman diplomat, Merkel-Trump görüşmesinde yaşanan ilginç bir detayı basınla paylaştı

23 Nisan 2017 Pazar, 11:57:10 Güncelleme: 12:04:32 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz ay Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da yaptığı görüşmeye dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

The Times'a konuşan üst düzey bir Alman yetkili, Trump'ın tam 11 kez Almanya'yla ticaret anlaşması yapmak istediğini söylediğini ancak Merkel'in yanıtına rağmen ticaret anlaşmasını AB ile yapması gerektiğini anlamadığını söyledi.

Alman diplomat gazeteye yaptığı açıklamada, "Donald Trump, her seferinde Merkel'den 'Almanya ile değil AB ile ticaret anlaşması yapabilirsiniz' cevabını almasına rağmen tam 10 kez Almanya ile bir ticaret anlaşması yapmak istediğini söyledi. Merkel 11. kez aynı cevabı verdiğinde sonunda cevabı aldı ve 'Peki, o zaman anlaşmayı Avrupa'yla yapacağız' yanıtını verdi." ifadelerini kullandı.

Daha önce Alman basınında, Merkel'in kabine üyelerine Trump'ın AB'nin temel ticaret prensipleriyle ilgili yanlış bilgilere sahip olduğunu söylediği yönünde iddialar yer almıştı.

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