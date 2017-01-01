Kuzey Kore-ABD tansiyonu yükseliyor: Yeryüzünden sileriz
24 Nisan 2017 Pazartesi, 01:01:38 | Güncelleme: 22:23:07
AA
1
1|34
ABD ve Kuzey Kore, iki ülke arasında artan gerginlik ortamında askeri saldırılara kalkışmama konusunda karşılıklı olarak birbirlerini uyardı.
2
2|34
Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Pak Yong-Sik, önemli bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve müttefiklerinden gelecek bir saldırıya etkili bir yanıt verebilecek kapasiteye şimdiden sahip olduklarını ileri sürdü.
3
3|34
Pak, "ABD'nin hem Asya-Pasifik'teki üslerini, hem de anavatanını vurabilecek nükleer silahlarımız platformlarından fırlatılmayı bekliyor." ifadesini kullandı.
4
4|34
Kuzey Koreli bakan, kendilerine yönelik bir askeri tehdidin ortaya çıkması halinde, güçlü bir önleyici saldırıyla düşmanlarını "yeryüzünde sileceklerini" iddia etti.
5
5|34
"ABD ÇATIŞMA ARAYIŞINDA DEĞİL"
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesindeki yayın organlarına verdiği mülakatlarda Kuzey Kore'nin Pasifik'teki herhangi bir Amerikan üssüne saldırması veya kıtalararası füze denemesine girişmesi halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyledi.
HABERİN DEVAMI
6
6|34
Haley, Amerikan NBC televizyonunda katıldığı programda ise Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore'yi nükleer silahlanma girişimlerinden vazgeçirme çabalarıyla ilgili soruları yanıtladı.
7
7|34
ABD'nin hangi durumda ülkeye yönelik bir askeri müdahale seçeneğini gündeme alacağı sorusuna, "Eğer bir askeri üsse saldırıldığını veya bir kıtalararası füze denemesi yapıldığını görürsek, gereğini yaparız." şeklinde cevapladı.
8
8|34
Haley, ABD'nin çatışma arayışında olmadığını ve Kuzey Kore'nin buna sebep olacak bir şey yapmadığı takdirde saldırı düşünmediklerini ifade etti.
9
9|34
Haley, "Peki bir nükleer deneme veya kıtalararası füze testi yapılırsa ne olur?" sorusuna, "O vakit başkan devreye girip ne yapılacağına karar verecektir." yanıtını verdi.
10
10|34
Pyonyang yönetimi, yaklaşık 10 yıldır kıtalararası bir balistik füzeye yerleştirilebilecek nükleer savaş başlığı üretme çalışmaları yürütüyor.
HABERİN DEVAMI
11
11|34
2006 yılında başladığı nükleer denemelerinin beşinci ve sonuncusunu 9 Eylül 2016'da yapan Kuzey Kore, henüz kıtalararası bir balistik füzeyi test etmedi.
12
12|34
ABD ORDUSUNDAN SENATÖRLERE KUZEY KORE BRİFİNGİ
ABD’nin üst düzey askeri yetkililerinin, Beyaz Saray’da tüm senatörlere Kuzey Kore ile ilgili askeri strateji konusunda brifing vereceği bildirildi.
13
13|34
Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Albay Jeff Davis, söz konusu brifingin çarşamba günü yapılacağını ve brifinge 50 eyaletin senatörlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un katılacağını ifade etti.
14
14|34
Davis, “Askeri yetkililer Kuzey Kore ile ilgili mevcut stratejik durum konusunda tüm senatörleri bilgilendirecekler.” dedi.
15
15|34
Basına kapalı ve gizli olarak yapılacak toplantının Beyaz Saray’da düzenlenmesi dikkat çekti çünkü Kongre üyeleri gizli brifingleri Kongre’deki ofislerinde veya Kongre binasında mevcut güvenlikli salonlarda alıyorlar.
HABERİN DEVAMI
16
16|34
Brifingin zamanlama bakımında da Washington ile Pyongyang arasındaki iplerin son derece gergin olduğu bir zamana denk gelmesi ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore’ye karşı askeri seçenekleri senatörlerle paylaşacağı yorumlarına neden oldu.
17
17|34
ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı birtakım askeri tedbirler almanın yanı sıra USS Carl Vinson uçak gemisi görev grubunu da Kore açıklarına göndereceğini duyurmuştu.
18
18|34
Trump yönetimi Kuzey Kore’ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu tekrar tekrar vurguluyor.
19
19|34
Kim Jong-un yönetimi ise ABD’nin Kore yarımadasında savaş başlatması durumunda Kuzey Kore’nin “ABD’yi yok edeceğini” duyurdu.