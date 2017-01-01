24 NİSAN 2017
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DÜNYA

Kuzey Kore-ABD tansiyonu yükseliyor: Yeryüzünden sileriz

24 Nisan 2017 Pazartesi, 01:01:38 AA

  • 1 Kuzey Kore-ABD tansiyonu yükseliyor: Yeryüzünden sileriz
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    ABD ve Kuzey Kore, iki ülke arasında artan gerginlik ortamında askeri saldırılara kalkışmama konusunda karşılıklı olarak birbirlerini uyardı.

  • 2 Kuzey Kore-ABD tansiyonu yükseliyor: Yeryüzünden sileriz
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    Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Pak Yong-Sik, önemli bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve müttefiklerinden gelecek bir saldırıya etkili bir yanıt verebilecek kapasiteye şimdiden sahip olduklarını ileri sürdü.

  • 3 Kuzey Kore-ABD tansiyonu yükseliyor: Yeryüzünden sileriz
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    Pak, "ABD'nin hem Asya-Pasifik'teki üslerini, hem de anavatanını vurabilecek nükleer silahlarımız platformlarından fırlatılmayı bekliyor." ifadesini kullandı.

  • 4 Kuzey Kore-ABD tansiyonu yükseliyor: Yeryüzünden sileriz
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    Kuzey Koreli bakan, kendilerine yönelik bir askeri tehdidin ortaya çıkması halinde, güçlü bir önleyici saldırıyla düşmanlarını "yeryüzünde sileceklerini" iddia etti.

  • 5 Kuzey Kore-ABD tansiyonu yükseliyor: Yeryüzünden sileriz
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    "ABD ÇATIŞMA ARAYIŞINDA DEĞİL"

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesindeki yayın organlarına verdiği mülakatlarda Kuzey Kore'nin Pasifik'teki herhangi bir Amerikan üssüne saldırması veya kıtalararası füze denemesine girişmesi halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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YORUMLAR 29
  • Misafir 6 saat önce
    ABD Kuzey Koreyi mutlaka vuracaktır. Sadece Arslanın timsahın kafasını yakaladığı gibi en uygun anı bekliyor. Üzerinde 40 uçaklı bir Uçak Gemisini batırma ihtimalini boş yere riske etmez. Nükleer yakıtla çalışan Gemi bunlar yıllarca denizde kalabilir. TRump göründüğü gibi değil
  • Misafir 12 saat önce
    Çinliler K.koreyi iyi beslemiş. Aferin len şu çinlilere. ABD yi haklıyacaklar ama pelerinle :)
  • Misafir 12 saat önce
    bir zamanlar vietnam
  • Misafir 12 saat önce
    coniler lütfen gülümseyiniz ,vietnam 1975 de bir amerikalı hatırasını unutmayınız,cekiyorum
  • Misafir 13 saat önce
    Kim Kim'i koparıyor !
  • Misafir 13 saat önce
    vuracaksan vur yoksa sende soyledıgınle kelır ıtıbarını kaybedersın nerde hareket orda bereket
  • Misafir 12 saat önce
    savaş mı çıkartmaya çalışıyorsun. bu seni de etkiler.
  • Misafir 13 saat önce
    "Devrimci kuvvetler" :) sesli sesli güldüm. "hayt, huyt"la savaş kazanılmıyor. Saddam ve Kaddafi de çok ötüyorlardı.
  • Misafir 12 saat önce
    az konuşandan korkmak lazım.Boş konuşandan değil.
  • Misafir 13 saat önce
    Vay arkadaş demekki bunlar kuzey güney diye iki ayrı parça olmayıp tek olsalar ne güçlü olurlar ama zaten bunun için birileri bölmüştür malum kişiler
  • Misafir 13 saat önce
    Enişte menişte bilmem ama adamlar nükleer başlıklara ve bunları atabilen kıtalararası füzeler sahip. Sende var mı, sen ondan bahset...
  • Misafir 12 saat önce
    Bizde, uluslar arası füze var ' Siyaset ' :)=
  • Misafir 13 saat önce
    uçak gemisi batarsa uçaklar havada mı kalır ? :)
  • Misafir 13 saat önce
    dünyanın en faşist ve otoriter ülkesi kominist diye geçiniyor ya ona gülüyorum. Amerika sizi nefesiyle boğar :)
  • Misafir 13 saat önce
    Amerikan sevici was here?
  • Misafir 14 saat önce
    Amma çok Amerikan taraftarı varmış...
  • Misafir 14 saat önce
    güvenliğinizi tehtit etmesine izin vermeyin, abd nin ne işi var korenin çevresinde .. kovalayın gerekirse korkutun.. zaten onlar ödlektir bakmayın ahkam kestiklerine
  • Misafir 14 saat önce
    Sonra gelip demokrasi dağıtirlarsa görürsünüz.
  • Misafir 14 saat önce
    Bunlar birine saldıracak ama bize tutulmasalar
  • Misafir 14 saat önce
    bırakın küçük enişteyi
  • Misafir 14 saat önce
    amerikayı bu kadar büyütmeyin
  • Misafir 13 saat önce
    Amerika bu güne kadar tehditlerle dünyayı ele almış zayıf ülkeleri tehditle yanına alıp savaşlara sürüklüyor
  • Misafir 14 saat önce
    muhtemelen o uçak gemisi sizi 100 km yakınına bile yaklaştırmayacak savunma sistemleriyle doludur ama olsun tutmayın enişteyi diyoruz
  • Misafir 13 saat önce
    havadan erken uyarı sisteminin menzili 350+ km.dir.
  • Misafir 15 saat önce
    Bu yer cüceleri boylu boslu gözükmek için kendini kasmışta kasmış :D ölmeyi bayılmak sanıyor bunlar...
  • Misafir 16 saat önce
    amerika sizi oyar içinize pirinç doldurur
  • Misafir 17 saat önce
    elal be kore nin kizanlarina kim turar sizi .
  • Misafir 19 saat önce
    Yaşasın Kuzey Kore
  • Misafir 48 dakika önce
    Empertalistlere duyduğun nefret seni Faşiştlerle dost yapmasın.
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