Kuzey Kore-ABD tansiyonu yükseliyor: Yeryüzünden sileriz

2 | 34

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Pak Yong-Sik, önemli bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve müttefiklerinden gelecek bir saldırıya etkili bir yanıt verebilecek kapasiteye şimdiden sahip olduklarını ileri sürdü.