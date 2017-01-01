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DÜNYA

Erken seçime giden İngiltere'de ilk anketlerde büyük fark!

8 Haziran'da erken seçime giden İngiltere'de ilk anketler iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yarışı 19 puan önde götürdüğünü gösteriyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:45:44 Güncelleme: 12:59:25 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta Başbakan Theresa May'in 8 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladığı İngiltere'de ilk anket sonuçları açıklandı.

19-20 Nisan'da 2003 kişiyle internet üzerinden görüşülerek yapılan ankete göre iktidardaki Muhafazakar Parti, erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte 7 puanlık bir artışla yüzde 45'lik oy oranına ulaştı.

Theresa May'in Muhafazakar Partisi'ni takip eden İşçi Partisi yüzde 26'lık oy oranıyla anketlerden ikinci parti olarak çıkarken, Liberal Demokratlar yüzde 11, Brexit referandumunda AB karşıtı kampın ana aktörlerinden olan UKIP 5 puanlık bir düşüş yaşayarak yüzde 9 oy oranında kaldı.

İngiltere'de geçtiğimiz hafta Başbakan Theresa May, 8 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıklamış, bu karar kamuoyunda sürpriz olarak yorumlanmıştı. May, kararın Brexit sürecinde güçlü bir hükümet kurulması için alındığını söylemişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    umarim ingilizler brexiti tam uygular ve ingiltere 3'e bolunur. boylece dunyanin ilk ve en yaygin vahsi empetalist ulkesitarihin çöplugune gonderilir. umarim
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