SON DAKİKA

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DÜNYA

Rusya'da bir okulda patlama!

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bulunan bir okulda, öğrencilerden birinin okula getirdiği el bombası patladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:44:44 Güncelleme: 17:38:06 HABERTURK.COM

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda patlama meydana geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, patlamaya öğrencilerden birinin okula getirdiği el bombası neden oldu.

El bombasının okulun bilgisayar laboratuvarında patlaması sonucunda 1 öğrenci hayatını kaybederken, 11 öğrencinin de yaralandığı belirtildi. Yaralanan öğrencilerden 3'ü ise yoğun bakımda.

Olayın ardından okula el bombası getiren 8. sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 42 dakika önce
    Adana dır o Adana.
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