24 NİSAN 2017
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Peggy Whitson
DÜNYA

57 yaşındaki astronot Dr. Peggy Whitson'dan yeni rekor!

Uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı olmayı başaran kadın astronot Dr. Whitson, ABD Başkanı Trump ve kızı Ivanka tarafından tebrik edildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 21:31:03 Güncelleme: 21:33:28 AA

57 yaşındaki Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson, "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" olarak tarihe geçti.

Dr. Whitson, 534 gün uzayda geçirerek, daha önce astronot Jeff Williams'a ait olan "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" unvanını aldı.

"Uzayda en uzun süreli kalma rekoru" ise 879 gün ile Rus kozmonotu Gennady Padalka'ya ait bulunuyor. Eylül ayında Dünya'ya dönmeyi planlayan Dr. Whitson'un uzayda toplam 666 gün geçirmesi bekleniyor.

"Uzaya giden en yaşlı kadın" rekorunun da sahibi olan 57 yaşındaki Dr. Whitson'ın ayrıca bir kadın astronot olarak en çok uzay yürüyüşü yapan kişi rekoru da bulunuyor.

İlk kez 2002 yılında uzaya giden ve 2008'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) komutasını devralan ilk kadın astronot olan Dr. Whitson, son görevinde de UUİ'nin komutasını ay başında astronot Shane Kimbrough'dan devralmıştı.

Daha önceki bir açıklamasında uzayda rekor kırmak için bulunmadığını bildiren Dr. Whitson, pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Asla bitmeyeceğini umduğum yolculuklardan biri" ifadesini kullanarak, uzay görevlerinde kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump'la birlikte Oval Ofis'teki çalışma masasından UUİ'yi arayıp, Dr. Whitson ile görüntülü konuşarak, rekorunu tebrik etti.

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