Hindistan'da isyancılar saldırdı: 24 paramiliter asker öldü

Hindistan'ın orta kesiminde Maocu isyancıların 24 paramiliter askeri öldürdüğü, 6'sını da yaraladığı bildirildi.

Polis yetkilisi Vishwaranjan, Maocu isyancıların, Çattisgarh eyaletinde Sukma bölgesinde yol çalışması yapan işçileri koruyan paramiliter güçlere dağlık alandan ateş açtıklarını belirtti.

Saldırıda 24 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran emniyet yetkilileri, yaralı 6 askerin de helikopterle hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Hükümet, Çattisgarh ormanlarında isyancıların takibini kolaylaştırmak için yolları iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Maocu isyancıların Sukma ormanında geçen ay düzenledikleri saldırıda 11 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmıştı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.