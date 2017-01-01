Fransa'nın cumhurbaşkanı adayından Türkiye açıklaması!

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda en çok oyu alan isim olan ve Marine Le Pen ile birlikte ikinci tura kalan cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron, 1915 olayları ile ilgili Paris'te düzenlenen bir anma törenine katıldı.

Macron törende yaptığı konuşmada, 'Ermeni soykırımının' tüm uluslararası platformlarda tanınması için mücadele edeceğini söyledi. Fransa, soykırım iddialarını 2001 yılında resmen tanımış, Ankara ile Paris arasındaki ilişkiler bu hamleden sonra gerilmişti.

Mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ın da katıldığı anma töreninde Türkiye ile ilgili de konuşan Macron, "Türkiye'nin içine girdiği yoldan dolayı çok üzgünüm ve bunu onaylamıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Fransa'nın tüm ülkelerdeki demokratları koruyacağını söyleyen Macron, seçimlerden önce de Türkiye'nin AB müzakerelerinde bir ilerleme olmayacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.