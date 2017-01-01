Trump'ın masasındaki 'kırmızı buton' ne işe yarıyor?

ABD Başkanlığı'na adaylığını koyduğu günden bu yana hakkında birçok spekülasyon yapılan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Associated Press adına Trump'la röportaj yapan gazeteci Julian Pace, ABD Başkanı'nın Oval Ofis'te bulunan masasında kırmızı bir buton bulunduğunu ve butona basılınca Beyaz Saray'da görev yapan kahyanın Trump'a 'kola' getirdiğini öne sürdü.

Pace yaptığı açıklamada, "ABD başkanlarının on yıllardır kullandığı tarihi masadaki kırmızı butona bastığı zaman, bir Beyaz Saray kahyası elinde kolayla odaya geliyor." ifadelerini kullandı.

'Kırmızı buton' iddiası henüz yeni olsa da, fast food ve Amerikan yemeklerine düşkünlüğüyle bilinen Trump'ın adı ilk kez kolayla birlikte anılmıyor. Daha önce de CNN muhabiri Kate Bennett, Trump'ın Oval Ofis'te telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve masada bulunan kolaya dikkat çekmişti.

— Kate Bennett (@KateBennett_DC) January 28, 2017