26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
donald trump
DÜNYA

Trump'ın masasındaki 'kırmızı buton' ne işe yarıyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te bulunan masasındaki kırmızı butonu kola istemek için kullandığı öne sürüldü

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:52:35 Güncelleme: 16:10:52 HABERTURK.COM

ABD Başkanlığı'na adaylığını koyduğu günden bu yana hakkında birçok spekülasyon yapılan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Associated Press adına Trump'la röportaj yapan gazeteci Julian Pace, ABD Başkanı'nın Oval Ofis'te bulunan masasında kırmızı bir buton bulunduğunu ve butona basılınca Beyaz Saray'da görev yapan kahyanın Trump'a 'kola' getirdiğini öne sürdü.

Pace yaptığı açıklamada, "ABD başkanlarının on yıllardır kullandığı tarihi masadaki kırmızı butona bastığı zaman, bir Beyaz Saray kahyası elinde kolayla odaya geliyor." ifadelerini kullandı.

'Kırmızı buton' iddiası henüz yeni olsa da, fast food ve Amerikan yemeklerine düşkünlüğüyle bilinen Trump'ın adı ilk kez kolayla birlikte anılmıyor. Daha önce de CNN muhabiri Kate Bennett, Trump'ın Oval Ofis'te telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve masada bulunan kolaya dikkat çekmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Trump' açıklaması
DÜNYA

İran, Trump'a sert çıktı: O adamı ciddiye almayın
Dışişleri'nden Sincar operasyonu açıklaması
DÜNYA

Dışişleri'nden Sincar operasyonu açıklaması
ABD'de tartışılacak adım: Göçmen 'kurbanları'na özel ofis
DÜNYA

ABD'de tartışılacak adım: Göçmen 'kurbanları'na özel ...
Çavuşoğlu: Bizi buna mecbur bıraktılar
DÜNYA

Çavuşoğlu: Bizi buna mecbur bıraktılar
Beyaz Saray'da gizemli toplantı! Trump ve 100 senatör...
DÜNYA

Beyaz Saray'da gizemli toplantı! Herkesi tek tek çağırdı. ...
Donald Trump'tan tarım sektörüne destek kararnamesi!
DÜNYA

Trump'tan yeni kararname!
Sarkozy açıkladı: Macron mu, Le Pen mi?
DÜNYA

SARKOZY AÇIKLADI: MACRON MU, LE PEN Mİ?
İdlib'te sığınmacı kampına hava saldırısı! Çok sayıda sivil öldü
DÜNYA

İDLİB'TE SIĞINMACI KAMPINA HAVA SALDIRISI!

Dışişleri'nden Sincar operasyonu açıklaması
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN SİNCAR OPERASYONU AÇIKLAMASI
Trump'ın masasındaki 'kırmızı buton' ne işe yarıyor?
DÜNYA

TRUMP'IN MASASINDAKİ 'KIRMIZI BUTON' NE İŞE YARIYOR?
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Trump' açıklaması
DÜNYA

İRAN, TRUMP'A SERT ÇIKTI: O ADAMI CİDDİYE ALMAYIN
İranlı akademisyenlerden Hamaney'e mektup!
DÜNYA

İRANLI AKADEMİSYENLERDEN HAMANEY'E MEKTUP!