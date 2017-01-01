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Sarkozy açıkladı: Macron mu, Le Pen mi?

Eski Fransa cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Emmanuel Macron'a oy vereceğini açıkladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:01:48 Güncelleme: 16:11:35 AA

Eski Fransa cumhurbaşkanlarından Nicholas Sarkozy, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı merkez siyaseti izleyen "En Marche (Yürüyüş)" Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı seçiminde daha önce Cumhuriyetçiler Partisi'nden de aday adayı olan Sarkozy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, François Fillon tarafından temsil edilen merkez sağın geçen haftaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda elenmesini "politik deprem" olarak nitelendirdi.

Bu sonuçtan çok üzüntü duyduğunu ifade eden Sarkozy, şunları kaydetti:

"Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi ve projelerini uygulaması ülkemiz için çok ciddi sorunlar yaratır. O nedenle cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyumu Emmanuel Macron'a vereceğim. Bu, sorumluluktan kaynaklı bir seçimdir, hiçbir şekilde Macron'un projelerinin desteklendiği anlamına gelmez."

Merkez sağın eski başbakanlarından Alain Juppe de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı aday adayı olduğu merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi yönetiminin Le Pen'e karşı Macron'a oy verilmesi ya da tarafsız kalınması tavsiyesini eleştirmişti. Tarafsız kalınmasının aşırı sağcı Le Pen'e şans tanımak olduğunu ifade eden Juppe, Macron'u desteklediğini bildirmişti.

Geçen hafta sonu yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Macron yüzde 24,01 oyla birinci çıkarken Le Pen yüzde 21,3 ile ikinci olmuştu.

Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ise yüzde 20,01 oy almıştı. Fillon seçiminin hemen ardından yaptığı açıklamada, Macron'u destekleyeceğini belirtmişti.

Merkez sağ ve merkez soldan desteğini artıran Macron, kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 60 civarında oy alabilir.

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