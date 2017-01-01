İsrail uçakları Şam Havalimanı'nı vurdu!

Suriye'nin başkenti Şam Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli patlama meydana geldi.

İngiltere merkezli Suriye Gözlem Örgütü kaynakları patlamanın Türkiye saati ile 05.20 dolaylarında meydana geldiğini duyurdu. Gözlem Örgütü kaynaklarına göre nedeni henüz bilinmeyen kuvvetli patlama kentin büyük bir bölümünden duyuldu. Patlamanın ardından yangın meydana geldiği duyuruldu.

Norveç televizyon kanalı NRK'nun duyurduğu habere göre Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki patlama havalimanındaki cephane deposunun İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu meydana geldi.

Habere göre hava saldırısının amacı İran'ın Suriye'ye silah ve cephane akışını önleme.