27 NİSAN 2017
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DÜNYA

İsrail uçakları Şam Havalimanı'nı vurdu!

İsrail'a ait savaş uçaklarının Şam Uluslararası Havalimanı'nın yanında bulunan cephane deposunu vurduğu belirtildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:49:19 Güncelleme: 10:02:35 DHA

Suriye'nin başkenti Şam Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli patlama meydana geldi.

İngiltere merkezli Suriye Gözlem Örgütü kaynakları patlamanın Türkiye saati ile 05.20 dolaylarında meydana geldiğini duyurdu. Gözlem Örgütü kaynaklarına göre nedeni henüz bilinmeyen kuvvetli patlama kentin büyük bir bölümünden duyuldu. Patlamanın ardından yangın meydana geldiği duyuruldu.

Norveç televizyon kanalı NRK'nun duyurduğu habere göre Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki patlama havalimanındaki cephane deposunun İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu meydana geldi.

Habere göre hava saldırısının amacı İran'ın Suriye'ye silah ve cephane akışını önleme.

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