Makedonya karıştı! Maskeli grubun rehin aldığı vekiller darbedildi
27 Nisan 2017 Perşembe, 23:32:12 | Güncelleme: 23:35:36
AA
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Makedonya'da meclis başkanının seçimi konusunda gerginlik yaşanıyor.
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Meclisteki oturumda, çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partiler, meclis başkanı seçimine geçilmesi talebiyle ayağa kalktı.
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Ayağa kalkan milletvekilleri "Oy verin", "Sonunuz cezaevi" sloganları attı.
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Meclis başkanı seçimini engellemek isteyen İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) milletvekillerine tepki gösteren taraf, VMRO-DPMNE milletvekillerinin salonu terk etmesini, onlar olmadan da çoğunluğu ellerinde bulundurduklarını söyledi.
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Bunun yasalara aykırı olduğunu savunan VMRO-DPMNE milletvekilleri ise ayağa kalkarak Makedonya milli marşını söylemeye başladı.
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Bunun üzerine BESA Hareketi'nden Zekeriya İbrahimi de Meclis kürsüsüne gelerek Arnavutluk milli marşını söyledi.
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Gerginliğin ardından oturumun yarına ertelendiği açıklandı.
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Oturumun ertelenmesine rağmen başkanı seçmek için yeterli çoğunluğa sahip partilerin milletvekilleri, başka bir salonda Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçti.
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MECLİS ÖNÜNDE GÖSTERİLER BAŞLADI
Caferi'nin yeni meclis başkanı seçildiğinin açıklanmasıyla VMRO-DPMNE yanlıları Meclis önünde toplanarak protestoya başladı.
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Caferi, protestocuların toplanması üzerine İçişleri Bakanlığının Meclisi korumaktan sorumlu olduğunu belirterek, suç işleyen herkesin kanun karşısında bedelini ağır ödeyeceğini söyledi.
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Başkan seçilmesinin Meclis çoğunluğunun iradesi olduğunu kaydeden Caferi, "Hiç kimse meclis çoğunluğunun iradesini engelleyemez." ifadelerini kullandı.
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Bu arada, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesi sırasında Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev yaralandı.
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Meclisin giriş ve çıkışları kapatılırken, olay yerine özel polis birlikleri sevk edildi.
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'MASKELİ GRUP REHİN ALDI'
Makedonya Meclisinde, meclis başkanının seçilmesinin ardından Makedon milliyetçisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlılarının başlattığı protesto sürüyor.
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Protestoların başlamasının ardından Meclis'e giren maskeli bir grup, bazı milletvekillerini rehin alıp darpederken, aralarında Anadolu Ajansı (AA) kameramanının da bulunduğu bazı basın mensupları Meclis binasında rehin kaldı.
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Telefon aracılığıyla içeride yaşananları aktaran AA kameramanı, grubun iki basın mensubunu darbettiğini bildirdi.
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Maskeli grubun basın mensuplarına "hangi medya grubu için çalıştığını" sorduğunu aktaran kameraman, darbedilen iki basın mensubunun kanlar içinde kaldığını aktardı.
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Meclis içindeki bir odada olduklarını ve ışıkları kapadıklarını belirten kameraman, durumunun şimdilik iyi olduğunu, etraftan ağlama sesleri duyduğunu ifade etti.
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Maskeli grup tarafından önce bir odaya, ardından başka bir odaya götürüldüklerini anlatan kameraman, yanında başka basın mensuplarının da bulunduğunu kaydetti.
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Öte yandan yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
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NATO VE AB'DEN AÇIKLAMA
NATO ve Avrupa Birliği (AB), Makedonya Meclisi Başkanlığı seçimi sonrası bazı vekillerin rehin alındığı olaylara tepki gösterdi.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üsküp Meclisindeki saldırılar karşısında şok oldum. Tüm partiler, demokratik süreçlere saygı göstermeli, şiddeti değil diyaloğu kullanmalı." dedi.
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın ortak açıklamasında da, "Üsküp Meclisi üyelerine yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Mecliste şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez, itidal çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.
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Açıklamada, Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin olumlu olarak kaydedildiği belirtildi.