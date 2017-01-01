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Makedonya karıştı! Maskeli grubun rehin aldığı vekiller darbedildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 23:32:12 AA

  • 1 Makedonya karıştı! Maskeli grubun rehin aldığı vekiller darbedildi
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    Makedonya'da meclis başkanının seçimi konusunda gerginlik yaşanıyor.

  • 2 Makedonya karıştı! Maskeli grubun rehin aldığı vekiller darbedildi
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    Meclisteki oturumda, çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partiler, meclis başkanı seçimine geçilmesi talebiyle ayağa kalktı. 

  • 3 Makedonya karıştı! Maskeli grubun rehin aldığı vekiller darbedildi
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    Ayağa kalkan milletvekilleri "Oy verin", "Sonunuz cezaevi" sloganları attı.

  • 4 Makedonya karıştı! Maskeli grubun rehin aldığı vekiller darbedildi
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    Meclis başkanı seçimini engellemek isteyen İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) milletvekillerine tepki gösteren taraf, VMRO-DPMNE milletvekillerinin salonu terk etmesini, onlar olmadan da çoğunluğu ellerinde bulundurduklarını söyledi.

  • 5 Makedonya karıştı! Maskeli grubun rehin aldığı vekiller darbedildi
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    Bunun yasalara aykırı olduğunu savunan VMRO-DPMNE milletvekilleri ise ayağa kalkarak Makedonya milli marşını söylemeye başladı. 

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