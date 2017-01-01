28 NİSAN 2017
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İsmailağa Cemaati Kıyam-Der Fatih Medreseleri
DÜNYA

Türk cemaatleri Umre'de birbirine girdi!

Yaşanan kavga sonrası Kıyam-Der ve Fatih Medreseleri yaptıkları açıklamalarda birbirlerini suçladılar

28 Nisan 2017 Cuma, 18:54:18 Güncelleme: 19:37:49 HABERTURK.COM

İsmailağa Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilen Kıyam-Der ve Fatih Medreselerine bağlı iki grup, iddiaya göre Umre için gittikleri Mekke'de kavga ettiler. Bu iki grubun, uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden birbirleriyle tartışma halinde oldukları öğrenildi.

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA ESKİYE DAYANIYOR

Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri arasındaki tartışma aslında oldukça eskiye dayanıyor. Tartışmanın temelinde ise Masum Bayraktar'ın Fatih Medreseleri'nin İsmail Ağa Cemaati ve Mahmud Efendi ile hiçbir bağı olmadığını belirten İsmail Ağa cephesinden gelmiş açıklamalardan kaynaklanıyor. Uzun zamandır sosyal medya üzerinden devam eden tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesine neden olan son olayın ise, İsmail Ağa Cemaati'nin Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri mensuplarının 3 aylar nedeniyle bulundukları Umre'de karşılaşması, bu karşılaşma sonrasında da sözlü tartışmaların fiziki kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kavganın 25 Nisan akşamı, Kabe’ye 1 km uzaklıktaki otel önünde gerçekleştiği öne sürüldü. Sözlü sataşmayla başlayan kavga büyüyünce, çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

 

KIYAM-DER'İN AÇIKLAMASI

Kıyamder'in Facebook sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kutsal topraklarda dahi fitne ateşini körüklemekten geri durmayan Masum Bayraktar ve müntesipleri kirli hesapları uğruna kendilerinden beklendiği gibi hiç bir zaman tasvip etmediğimiz görüntüler oluşmasına sebebiyet vermişlerdir. Masum Bayraktar ve müntesiplerinin genelde camiamız, özelde derneğimiz ile ilgili yaptıkları yayın ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna arz ederiz.

FATİH MEDRESELERİNİN AÇIKLAMASI

Kavganın diğer tarafı olan Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada ise "Fatih Medreseleri genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Umre vazifesini ifa etmek için kalabalık bir kafile ile kutsal topraklara gitti. Her şey çok mükemmel geçiyordu. İslam ahlakından zerre nasibi olmayan sözde bir umreci bir grup, dün akşam 21:00 sularında Mekke’deki otel lobisinde Masum Bayraktar Hoca Efendiye ve kafilesine hunharca saldırdı" denildi.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 19 saniye önce
    yazık
  • Misafir 4 dakika önce
    Kutsal kitabımızın neresini paylaşamıyorsunuz? İnananları bölmeye hakkınız yok.
  • Misafir 5 dakika önce
    Dinimiz hosgoru dini ama insanimiz hosgorulu degil
  • Misafir 6 dakika önce
    Rezillik diz boyu
  • Misafir 8 dakika önce
    Kendinize gelin
  • Misafir 9 dakika önce
    Tüm cemaatler yasaklansın veya faaliyetleri sıkı bir denetime alınsın.
  • Misafir 15 dakika önce
    Emperyalistlerin istediği de bu zaten
  • Misafir 17 dakika önce
    allah size imandan önce akıl versin
  • Misafir 18 dakika önce
    Rezalete bakin allah aşkına
  • Misafir 19 dakika önce
    Ayıptır böyle müslümanlıkır olmaz hele birde kutsal topraklarda.
  • Misafir 19 dakika önce
    BARİ ALLAH'IN EWİNDE YAPMAYN BE
  • Misafir 20 dakika önce
    Cüpelinin dediği gibi "en iyi cemaat cami cemaati".
  • Misafir 21 dakika önce
    Butun cametlara karsiyim
  • Misafir 22 dakika önce
    müslüman bunlar degil mi ?
  • Misafir 24 dakika önce
    Bu nedir ya
  • Misafir 41 dakika önce
    Butun bu cemaatler kapatilmali bunlar kim allah askina
  • Misafir 1 saat önce
    Ortacag kafalilar.
  • Misafir 1 saat önce
    cemaatler müslümanligi bitirecek,nedir bu rezalet devlet bunlara el atmalı
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