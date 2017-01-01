ABD’den "Suriye sınırındaki zırhlı Amerikan araçları" açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, "ABD zırhlılarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) PYD/ PKK unsurlarına yönelik muhtemel saldırılarını engellemek üzere sınır hattında devriye gezdiği" iddialarını doğrulamazken, ABD’nin, PYD/PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile (SDG) Suriye’nin kuzeyinde birlikte hareket ettiğini kabul etti.

Pentagon Sözcüsü Davis, günlük basın brifinginde, Türkiye’nin sınırına yakın ABD zırhlılarının PYD/PKK unsurlarıyla devriye gezip gezmediğine yönelik soruları cevaplandırdı.

Albay Davis, söz konusu iddiaya ilişkin, “Suriye’nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri ile hareket eden ABD askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil.” dedi. Ancak Sözcü, bunun, "PYD/PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarına TSK’nın karşılık vermesini engellemek üzere yapılıp yapılmadığı" sorusunu ise geçiştirdi.

Bu adımın PYD/PKK’ya güvence vermek üzere yapılan bir operasyon olup olmadığının sorulması üzerine Davis, “Tüm tarafları ortak düşman olan DEAŞ ile mücadele etmeye çağırıyoruz, bu çağrımız SDG dahil herkesedir. SDG'nin şimdilik Rakka ve Tabka’ya odaklanması ve başka çatışmalara sürüklenmemesini istiyoruz.” diye cevap verdi.

Davis, SDG’nin Irak sınırından Münbiç’e, oradan da Rakka’nın kuzeyine kadar olan alanı kontrol ettiğini ve ABD askerlerinin de o alanda onlarla birlikte hareket ettiğini aktardı; ancak Münbiç’te yaptıkları gibi Tel Abyad civarında da “bir tür caydırma ve güvence verme operasyonu” düzenleyip düzenlemediklerine yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.

Sözcü Davis, TSK ile iletişimlerinin günlük olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.